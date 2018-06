Rubiales desvela un despilfarro en la Federación por culpa de Larrea

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha atendido a los medios de comunicación en las horas previas al encuentro amistoso que disputarán España y Suiza en Villarreal de cara al Mundial de Rusia 2018.

Su primer partido

"Tengo muchas ilusiuón y va a ser contra un difícil rival. De los últimos 15 partidos solo ha perdido uno ante Alemania. Es una piedra de toque fantástica".

Rifirrafe con la jugadora del Barcelona Laura Ràfols

"Ella y yo somos los que menos importancia hemos dado a ello. La Copa va a las jugadoras, no al revés y debe de llevar únicamente los colores del equipo campeón. A partir de ahí, que pongan la bandera que quieran, yo haría lo mismo. Por lo que estoy más triste es porque teníamos a una fantástica deportista paralímpica que iba a entregar la copa, una chica que es muy querida allí y no pudo hacerlo y fue una verdadera pena. Laura estaba poniendo la 'Senyera' y yo no le pedí que la quitara. Una vez entregada la copa que pongan la bandera que quieran. No tenemos ningún problema entre nosotros pero los protocolos están para cumplirlos".

¿Ganar el mundial?

"Esta tarde hablaré con los jugadores, pero lo imprescindible porque es día de partido. El ambiente esta tarde va a ser sensacional pero no voy a hacer ningún pronostico para el Mundial".

Cuadrar agendas con el nuevo Presidente de Gobierno

"Hay un Presidente entrante y otro saliente. El Presidente saliente se comportó de una manera exquisita y el entrante también se está comportando de manera exquisita y estamos cuadrando agendas y a partir de ahí, nos gustaría que hubiera un acto de despedida con él".

Supercopa España

"Es muy posible que se produzca a un solo partido pero tiene que haber una recompensación para la Federación porque pierde un partido de beneficios, pero esto sería único y ya al año que viene volvería a disputarse a dos encuentro, pero no hay nada decidido".

Fernando Hierro

"Es el director deportivo de todos los españoles y está convencido de que la selección tiene mimbres para hacer grandes cosas. Hace unos días renovamos a Julen y él tiene contrato y si todos estamos bien no tiene que haber problemas".

Situación en España

"Tengo una responsabilidad como dirigente del fútbol y lo que deseo es que España vaya en la mejor dirección posible. Los españoles eligen a unos representantes y ellos toman decisiones.

Primas

"Tenemos que hablarlo y dentro de poquito, en un par de días, nos pondremos de acuerdo. Este tema no estaba cerrado esto con el anterior Presidente. Lo que me consta es que hay un viaje pactado para directivos, patrocinadores y familires que ronda los 2 millones de euros. Me parece un despilfarro tremendo. Estoy muy enfadado porque haya directivos, que estaban en transición, que hayan cerrado esto, y además no lo podemos cancelar. Tenemos que viajar y se debe de invitar a familiares, a los directivos y a los patrocinadores, pero organizar macrovacaciones de 7 u 8 días, en hoteles de super lujo...la Federación no está para eso...y ahora nos lo comemos con papas. A partir de ahora no se va a hacer así.

Este viaje además no se puede devolver y lo tenemos que ejecutar. Nos dicen que fue una orden verbal del Sr.Larrea. Ahora por democracia se tendría que plantear muchas cosas. Nuestra política es de transparencia y no podemos ocultar lo que hay. Va a afectar también en la negociación de las primas...se han hecho las cosas así de mal y conmigo no se va a hacer así".

Piqué y su abandono a la selección

"Tengo una relación con él, hemos jugado en contra y tenemos una relación magnífica y lo que hablemos quedará entre nosotros. Es una decisión que no me corresponde a mí".