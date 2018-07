La Reina Letizia recibe a la sub-17 femenina

La Reina Letizia ha recibido este jueves a las jugadoras de la selección española sub-17, quienes le han regalado una camiseta del equipo nacional con su nombre y el número 10 y le han mostrado el trofeo por su título de campeonas de Europa conquistado el pasado mes de mayo.

La audiencia ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela, con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, la seleccionadora sub-17, Toña Is, las componentes del equipo y el cuerpo técnico. También han asistido los miembros de la junta directiva de la RFEF y el seleccionador del combinado nacional absoluto femenino, Jorge Vilda.

Doña Letizia ha querido recibir a las chicas de la sub-17 como reconocimiento a su título europeo, logrado el pasado 21 de mayo tras derrotar en la final a Alemania por 2-0 en la ciudad lituana de Marijampole. Es la primera ocasión en la que una selección de fútbol femenino es recibida en audiencia por la Casa Real.

Como gesto de gratitud, Rubiales ha entregado a la Reina el trofeo de las sub-17 y, a continuación, una de las capitanas, Eva Navarro (Levante), le ha regalado la camiseta roja de España con el nombre de Letizia y el 10 estampados en amarillo.

"Es un día histórico. Estoy muy feliz porque la Reina nos ha recibido de una manera cariñosísima. Ha estado un rato tremendo. No sé si es lo que marca el protocolo, pero estoy seguro de que más. Ha hablado con todas las componentes del equipo", ha agradecido Rubiales en declaraciones a los medios a la salida del complejo de la Zarzuela.

El presidente de la RFEF ha anunciado que doña Letizia se ha comprometido a asistir a la final de la Copa de la Reina de clubes del año que viene. Según Rubiales, a la Reina se la nota "muy involucrada con el deporte y con la mujer".

En nombre de las jugadoras, que han lucido sus medallas de campeonas y el chándal rojo, Eva Navarro se ha mostrado "muy agradecida" a doña Letizia por recibirlas. "Nos ha dado la enhorabuena, que está muy orgullosas de nosotras y que a seguir", ha señalado a los medios la capitana, quien fue la máxima goleadora del campeonato con seis goles.

Han estado presentes en Zarzuela las 20 futbolistas que participaron en el torneo, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años y que cursan desde tercero de la ESO hasta primero de bachillerato.

En el combinado, hay jugadoras de una docena de equipos de toda España, entre ellos, el Athletic Club, el FC Barcelona, el Madrid CFF, el Sporting de Gijón, el Zaragoza, el Oviedo, el Aurrera de Vitoria o el CDEF Logroño. Es el cuarto campeonato continental que España suma a su palmarés en la categoría femenina sub-17, tras los obtenidos en 2010, 2011 y 2015.

Rubiales se ha mostrado convencido de que las integrantes del equipo tienen "un futuro tremendo" por delante: "Compiten de maravilla y estudian. Nos hacen sentirnos orgullosos y ponen el fútbol español por todo lo alto".

El presidente de la RFEF ha esquivado las preguntas de quién será el próximo seleccionador absoluto de España tras la eliminación del Mundial de Rusia y se ha centrado en hablar del fútbol femenino.

"Hoy estamos luchando por la mujer. Es muy importante que la Reina nos haya concedido tanto tiempo. Tenemos que dar visibilidad a estas mujeres", ha comentado Rubiales.

Navarro ha invitado a doña Letizia a que las vea jugar en el Mundial de la categoría, que tendrá lugar en Uruguay el próximo mes de noviembre. "Estaríamos contentas de que viniera. Creo que vamos a ganar", ha vaticinado la jugadora del Levante en compañía de Rubiales.

Luis Rubiales no quiso pronunciarse acerca de la búsqueda de un nuevo seleccionador para la absoluta masculina. "Cuando haya algo, hablaremos. Yo no he hecho ninguna lista de nombres. Hoy no voy a hablar ni de seleccionadores ni siquiera de la Supercopa, que esta tarde tenemos la reunión y después hablaré. Respondo siempre pero cuando toca, y hoy toca la mujer", fue contestando a las diferentes preguntas de los medios sobre el asunto.

En la misma línea se pronunció cuando le pidieron una valoración del Mundial: "El día que salimos del Mundial atendí a cien o ciento y pico medios, porque me paré diez veces con grupos. Hoy estamos luchando por la mujer y vosotros los medios tenéis que luchar por la mujer".

Rubiales no descartó, a la salida del Palacio de la Zarzuela, que algún día el puesto de entrenador de la Selección pueda ser ocupado por una mujer: "Soy un hombre que cree en las personas y por tanto no hay nada imposible".