Ricardinho confirma en El Partidazo de COPE que se queda en Movistar Inter: "Me quedo, tengo contrato"

Ricardinho no pudo jugar el quinto y definitivo partido por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Una microrrotura durante el cuarto partido, disputado tres días atrás, le impidió formar parte del encuentro que le dio al club interista su 13ª Liga (quinta consecutiva), tras imponerse al Barcelona Lassa en la tanda de penaltis.

El jugador portugués, pocos minutos después, y con la medalla de campeón colgada del cuello, atendió a El Partidazo de COPE, en el micrófono inalámbrico de Santi Duque, donde confirmó que el motivo por el que no pudo jugar era esa microrrotura y no los rumores en torno a cuestiones extradeportivas: "En el último partido del play-off, en la prórroga sentí un pinchazo en la pierna derecha, pude tirar el penalti, pero cuando llegamos a Madrid, me hice pruebas y me confirmaron la lesión. He estado haciendo todo lo posible para recuperarme, estar aquí al menos calentando. Es normal que el club haya estado ocultándolo hasta último momento, por el rival, pero nada de castigo".

Y es que, al conocerse su ausencia, se corrió el rumor de que el club podría haberle castigado por no haber aceptado, supuestamente, seguir en Movistar Inter: "La gente tiene mucho tiempo, y tiene a manos las redes sociales. Piensas y escribes en dos segundos y muchas veces dices barbaridades", afirmó.

Le dedicó el título "a toda esta gente (afición) que está aquí, a mis compañeros, que han dado todo, hasta las últimas. Para mí, muchas veces el Barcelona ha pasado un poco el límite del juego en algunos partidos, pero se le ha permitido. Hemos llevado este partido hasta el final".

Ricardinho, después, le confirmó a Juanma Castaño, que la próxima temporada jugará en Movistar Inter: "Como todo el mundo sabe, yo tengo contrato con Inter y si lo tengo, es para seguir. Lo que pase más adelante ya es entre el presidente y los demás. El presidente habló conmigo, yo con él, y ya está. Me quedo, me quedo", afirmó sonriente.