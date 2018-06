Paco Sedano deja el fútbol sala: "Ha llegado el momento de volver a Madrid y estar con mi hija"

El capitán del Barcelona Lassa Paco Sedano ha explicado este miércoles que se retira del fútbol sala, después de 18 años como profesional, por motivos familiares que le obligan a trasladarse a Madrid para poder tener la custodia compartida de su hija.

"Tengo una hija de doce años en Madrid y ha llegado el momento de volver, ya que necesita que esté a su lado. No puedo seguir en Barcelona jugando como profesional y tener la cabeza cerca de mi hija", ha comentado el portero azulgrana.

Sedano ha anunciado su adiós al fútbol sala en una rueda de prensa en la que estuvo toda la plantilla azulgrana, así como antiguos compañeros que ha tenido a lo largo de los once años que ha jugado en el Barcelona, como el excapitán azulgrana Jordi Torras.

"Es la decisión más difícil de mi vida. Me ha costado dos meses tomarla pero hoy es un día feliz. He tenido la carrera soñada por cualquier jugador y he sido muy afortunado por todo lo que he conseguido en el Barcelona", ha dicho Paco Sedano.

El capitán azulgrana hizo pública su retirada un día antes del tercer partido de la final de la Primera División contra el Movistar Inter para "poder despedirme del Palau Blaugrana", aunque está "convencido al cien por cien" de que los azulgranas alargarán la eliminatoria.

El guardameta ha reconocido que se retira cuando está "mejor que nunca y sabiendo que aún podía dar lo mejor de mí mismo", pero la idea de que "tenía que estar con mi hija es lo que más me ha ayudado a tomar esta decisión".

El capitán azulgrana comunicó la noticia al entrenador, Andreu Plaza el pasado sábado después del segundo partido de la final contra el Movistar Inter, aunque la decisión la tomó durante la eliminatoria de semifinales contra El Pozo Murcia.

Paco Sedano ha estado acompañado en la rueda de prensa por Albert Soler, responsable de las secciones profesionales del Barcelona, que ha anunciado que la camiseta con el número 28 del portero será retirada y colgada en el Palau Blaugrana, por lo que el Sedano será el primer jugador de fútbol sala al que se le hace esta distinción.

El guardameta recibió la decisión de la directiva como "una sorpresa" y ha reconocido estar "alucinado" después de dejar el club cuando había ampliado su contrato con el club catalán hasta 2020 el pasado mes enero.

"Estoy en estado de shock porque va a estar toda la vida en el Palau y eso es un reconocimiento muy importante. Más allá de todos los títulos que haya conseguido en Barcelona, queda el cariño que dejas", ha comentado el jugador.

Albert Soler ha dejado abierta la puerta del club para que vuelva. De hecho, Paco Sedano tiene un contrato laboral con el Barcelona como tutor de la Masía 360 y pasará a estar en excedencia por si decide volver a la capital catalana. "Esta es tu casa", ha dicho el directivo.