El Barcelona logra en la prórroga su quinta Copa del Rey de fútbol sala

El Barcelona Lassa rompió este sábado su sequía de títulos y cuatro años después se alzó con su quinta Copa del Rey al imponerse en la final, disputada en Cáceres, al Jaén Paraíso Interior por 4-3 en un partido resuelto en la prórroga. Fue un partido muy competido que se inició con una clara superioridad azulgrana, pero que posteriormente se tuvo que enfrentar a un digno ejercicio de resistencia ante un Jaén que consiguió voltear el marcador y llevar el duelo al tiempo extra.



El Barcelona salió a la pista pisando fuerte, con hambre de títulos, y, pese a que las gradas del Multiusos de Cáceres estaban inundadas de camisetas amarillas, Aicardo fue el primero en probar suerte pero su tiro lo despejó Didac Plana.



Tras dos amarillas a Joselito y Mauricio, los primeros cambios efectuados por Andreu Plaza (entraron João y Leo) surtieron efecto y el Barça se vino arriba con dos goles casi consecutivos en el minuto 5 (23 segundos de diferencia) de Ferrao y Esquerdinha.



Ferrao consiguió inaugurar el marcador con un gran reverso y a la escuadra. En un minuto de locura el Barça se puso dos arriba. Pero la marea amarilla acortó diferencias poco después (minuto 7) por medio de Burrito en un lanzamiento de falta. El técnico culé demostró que había estudiado detenidamente al Jaén, como evidenció a la hora de defender el balón parado andaluz.



Y en el minuto 13 un gol de tacón de Leo consiguió ampliar distancias. Pero los jienenses no se rindieron y buscaron responder al gol encajado con un tanto, que llegó en el minuto 15, y fue obra de Ángel Binyoba, lo que hizo al Barcelona responder subiendo sus líneas con el 3-2.



Pero no encontró la respuesta deseada y Dani Martín empató la final con una gran jugada de equipo: Boyis se quedó delante de Sedano, que se la cedió a Carlitos, y éste, con temple, se la ofreció a Dani Martín para que la empujara.



La final estaba al rojo vivo cuando le pitaron una mano involuntaria a Ferrao, pero el capitán Sedano consiguió frenar el penalti y que los jienenses no se fueran al descanso con ventaja en una final que comenzaba a adquirir tintes épicos.



Con el partido en tablas, a pesar de haberse adelantado el Barça en el inicio, comenzó la segunda parte con un Jaén crecido ante la adversidad. Pero las múltiples paradas de Sedano detuvieron la euforia amarilla, y a 5 minutos del final se mantenía el 3-3. Las paradas del capitán Sedano sostuvieron a un Barça inédito en el segundo tiempo frente al vendaval jienense, que perdonó numerosas ocasiones.



Tras el palo de Carlitos y un balón al larguero de Boyis el Jaén acorraló al Barcelona, que también tuvo una gran ocasión perdida de Adolfo. Sin goles en el segundo tiempo la final afrontó una prórroga con el equipo jienense arrebatando la superioridad azulgrana con la que comenzó el partido.



Pasó la primera parte de la prórroga con mucho ataque del Barça, pero sin fortuna. (3-3) Con un Jaén desfondado físicamente, Aicardo consiguió deshacer el empate en la segunda parte de la prórroga y dar al Barcelona de Andreu Plaza el título de Copa del Rey (4-3).



FICHA DEL PARTIDO



4 - Barça Lassa: Paco Sedano, Aicardo, Lozano, Ferrao y Joselito -cinco inicial-, Leo Santana, Joao Batista, Dyego, Rivillos, Adolfo y Esquerdinha.



3 - Jaén Paraíso Interior FS: Didac Plana, Mauricio, Boyis, Alan Brandi y Chino -cinco inicial-, D. Burrito, Campoy, Víctor Montes, Dani Martín y Carlitos.



Goles: 1-0, m. 6: Ferrao. 2-0, m. 6: Esquerdinha. 2-1, m. 7: Burrito. 3-1, m. 13: Leo. 3-2 m. 15: Ángel Bingyoba. 3-3 m. 19: Dani Martín. 4-3, m.44: Aicardo.



Árbitros: Pablo Delgado y Carlos Rabadán (Valencia). Miguel A. Polo (Extremadura).



Incidencias: final de la Copa del Rey 2018 de fútbol sala, disputada en el Pabellón Multiusos de Cáceres ante unos 6.000 espectadores. En el descanso, el exfutbolista Javi Sánchez recibió la Insignia de Oro de la Federación Extremeña de Fútbol.