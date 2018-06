La Premier League parará durante dos semanas en febrero a partir de 2019

La Federación de fútbol inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha llegado a un acuerdo con la Premier League y con la English Football League (EFL, las divisiones menores del fútbol de Inglaterra) para realizar un parón invernal de dos semanas en febrero, a partir de la temporada 2019/2020.

El parón se escalonará en dos semanas, con cinco partidos disputados en el primer fin de semana y otros cinco en el siguiente. Esta pausa, no obstante, no afectará al intenso calendario navideño ni a la tradicional y característica jornada de 'Boxing Day', el 26 de diciembre, un día marcado en rojo por los aficionados al fútbol en el Reino Unido.

Los encuentros de quinta ronda de la FA Cup (Copa de Inglaterra) se moverán a los días entre semana para acomodar el parón, con los partidos de desempate 'replay' eliminados en esta competición. La FA ha descrito esta decisión como un momento "significativo" para el fútbol inglés que "beneficiará tanto a los equipos como al país".

El director ejecutivo Martin Glenn aseguró: "No es ningún secreto que tenemos un calendario muy congestionado", por lo que en los últimos años han trabajo "para encontrar una solución".

El parón no afectará a la Championship, League One y League Two, la segunda, tercera y cuarta división inglesa, respectivamente, puesto que sus clubes precisan de todos los fines de semana para completar las 46 jornadas.

Las principales ligas de Europa -LaLiga (España), Bundesliga (Alemania), Serie A (Italia) y Ligue 1 (Francia)- tienen todas un parón invernal que oscila entre los 11 días y el mes de descanso.

Los clubes de Alemania disfrutan de un mes sin competición, por los 24 de Francia, los 18 de España, los 16 de Italia o los 19 de la vecina liga de Escocia.