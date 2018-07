Los diarios italianos y portugueses siguen pendientes del futuro de Cristiano Ronaldo

El posible fichaje del portugués Cristiano Ronaldo por la Juventus ocupa este jueves las portadas de los diarios deportivos italianos, que aseguran que el futuro del delantero del Real Madrid se entrelaza con el del argentino Gonzalo Higuaín y del brasileño Neymar Junior.

"La Gazzetta dello Sport" sale en portada con un "Carambola Ronaldo", refiriéndose al hecho de que la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid depende de si el club blanco logrará convencer al París Saint Germain a venderle a Neymar.

El diario milanés considera que el PSG podría aceptar las negociaciones con el Madrid para resolver sus problemas con la UEFA por el Juego Limpio Financiero y que esto será "decisivo" para el futuro de Ronaldo. También informa de que el presidente del Madrid, Florentino Pérez, organizó una reunión con el representante de Ronaldo, el también portugués Jorge Mendes, para tomar una decisión definitiva, sea esta positiva o negativa.

El "Corriere dello Sport" titula "Ahora o nunca", alegando una foto del delantero madridista celebrando un gol con la camiseta de la selección portuguesa.

El diario romano destaca la notable subida del valor de las acciones de la Juventus en la Bolsa milanesa, crecidas un 7,29 % al cierre del miércoles tras los rumores sobre un posible acuerdo con Ronaldo. Además, en unas notas internas se considera que un eventual fichaje del portugués permitirá a la Juve dar un significativo paso en el crecimiento mediático y económico del club turinés.

Para el periódico turinés "Tuttosport", la operación Ronaldo provocó un "boom" en la Juventus, refiriéndose a los grandes resultados obtenidos por el club en la Bolsa.

Este periódico asegura además que la Juventus tiene un acuerdo con el Chelsea para venderle a Higuaín a cambio de 60 millones de euros y que está negociando además, siempre con el club de Londres, el traspaso del defensa Daniele Rugani por otros 40 millones de euros.

Sin embargo, el hermano y representante del "Pipita", Nicolás Higuaín, aseguró el miércoles en una entrevista con "Sky Sport" que la idea de su cliente es respetar el contrato de tres años que le vincula al club italiano.

Cristiano Ronaldo cerrará el acuerdo para marcharse "en las próximas horas", asegura el diario deportivo portugués Record, que afirma que el negocio rondará los 100 millones de euros y que el astro portugués del Real Madrid firmará por cuatro temporadas.

"El negocio no esta concluido pero la aproximación entre las partes será una realidad en las próximas horas", afirma el rotativo, que avanza que Ronaldo, de 33 años, firmará hasta 2022 con el club de Turín y que recibirá un salario de 30 millones de euros anuales.

La propuesta se desbloqueó ayer mismo, cuando el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el agente del luso, Jorge Mendes, mantuvieron una "reunión de urgencia" para abordar la cuestión. El encuentro "se prolongó hasta la madrugada" hasta alcanzar una conclusión tajante, según Record: Ronaldo "cerró, de forma definitiva, la puerta al Real Madrid".

Así las cosas, el club blanco aceptaría dejar ir a su delantero por 100 millones de euros pues, recuerda el diario, el portugués tiene un documento en el que el Real Madrid "autoriza la salida en el caso de un club, rival no directo, pague ese valor".

Fue precisamente el acuerdo para fijar esta cantidad de salida, realizado algunos meses, uno de los pilares del malestar del astro, que llegó a decir en enero, según Record: "si valgo 100 millones es que ya no me quieren" en el Bernabéu.

El acuerdo con el conjunto de Turín implicaría que la Fiat, propietaria del club, se convierta en patrocinador externo de Cristiano "para que los 30 millones de euros propuesto por la Juventus se vuelvan menos pesados para las arcas del club".

El astro del Real Madrid, ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro (cuatro de ellas como merengue), expuso públicamente sus dudas sobre su futuro en la reciente final del Champions ante el Liverpool, que acabaron por ganar los blancos. "Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré", señaló Cristiano sobre el césped, mientras sus compañeros celebraban el triunfo.

Posteriormente, agregó: "No puedo asegurar que vaya a seguir en el Real Madrid, pero no es el momento porque el Madrid ha hecho historia, pero no me voy a esconder. Es muy difícil estar mejor que en el Madrid porque es el mejor club del mundo, pero la vida no es solo gloria", añadió.