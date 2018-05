El Brighton sella la permanencia a costa del Manchester United

El Manchester United perdió 1-0 ante el Brighton y no pudo asegurar la segunda plaza de la Premier League, que aún podría cambiar de dueño si el cuadro de José Mourinho falla en los dos encuentros que debe disputar.



Parte de culpa la tiene el Brighton, que no se jugaba nada y ofreció una victoria de prestigio a su afición. El United, sin los lesionados Romelu Lukaku y Phil Jones, y con un equipo con los teóricos titulares, no pudo con su rival, que se adelantó con un gol del alemán Pascal Gross que necesitó la ayuda del VAR para certificar su validez.