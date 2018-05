El Arsenal confirma la marcha de Santi Cazorla tras seis años en el club

En un comunicado en su página web, el club de Londres se despidió de Cazorla, de 33 años, que ha pasado los últimos seis a las órdenes de Arsène Wenger.

"Santi se unió al Arsenal procedente del Málaga en el verano de 2012 y durante este tiempo se convirtió en una parte fundamental del equipo, además de probar ser uno de los jugadores técnicamente más dotados de la Premier League", señala el comunicado.

Pese a que se especuló con la posibilidad de que el Arsenal le ofreciera un nuevo contrato, el club lo ha descartado, tras estar Cazorla más de dos años sin vestirse de corto debido a una lesión en un partido de Liga de Campeones contra el Ludogorets búlgaro, aunque sus problemas comenzaron antes, en 2015, por molestias en ese tobillo.

Desde entonces, el español ha pasado varias veces por el quirófano y en una entrevista reveló que una infección de gangrena le había sustraído hasta ocho centímetros de tendón.

En sus años en el Arsenal, disputó 180 partidos, anotó 29 goles y ganó dos FA Cup (Copa de Inglaterra) y dos Community Shield (Supercopa inglesa).

Ivan Gafidis, dueño del club, dijo en declaraciones recogidas en la página web del Arsenal que Santi es uno de sus futbolistas "preferidos para ver".

"Su habilidad natural con ambos pies, su rapidez para pensar y sus movimientos fueron vitales para nuestras mejores actuaciones estos últimos años. Juega con una diversión y una libertad que es muy rara de ver. Le deseamos lo mejor para el futuro", agregó.

Este lunes, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, aseguró, antes del anuncio del Arsenal, que ayudarán a Cazorla "en todo lo que necesite".

Además, este domingo se conoció que el futbolista español, exjugador del Málaga, Recreativo de Huelva y Villarreal, hará la pretemporada con el equipo amarillo de cara a ponerse a tope para la próxima campaña.

