Briatore, a COPE: "No sé si Alonso seguirá en McLaren el año que viene"

Flavio Briatore camina con la pausa del que lo ha vivido casi todo. Es uno de los personajes más conocidos del paddock y mentor de Fernando Alonso. Durante este fin de semana se ha reunido con los jefes de Mercedes y Ferrari. A la hora que comen los periodistas en los hospitality. No se ha escondido. Ni mucho menos. El año pasado ya habló largo y tendido con los grandes de la categoría en este mismo escenario. Las puertas estaban cerradas. Para 2019 el mercado está más abierto.

Después de la calificación, masculla palabrotas en italiano cuando se le pregunta sobre cómo va todo. ¿Se refiere al McLaren? Esta es la conversación completa y a la carrera que he tenido con Carlos Miquel. Entre bromas, el magnate italiano mete presión al actual equipo del asturiano, que puede terminar si quiere su contrato este mismo año.

P: -Flavio

R: -Dime

P: -¿Le estás buscando equipo para 2019 a Alonso?

R: -No, equipo sólo he venido a visitar a Reefe. Yo a Fernando no lo he visto.

P: -Sí, sí que le has visto

R:-¿Cómo te va? ¿Todo bien?

P:-Sí, sí todo bien, pero ¿cree que Alonso seguirá en McLaren el año que viene?

R: -No, no lo sé. Es pronto, veremos... McLaren debe mejorar, no es posible que con un motor como el de Renault que es muy bueno... El año pasado era un problema de Honda, este año no sé cuál es el problema. El problema es que el coche es demasiado lento.

P: -Te hemos visto hablar con Toto Wolff, jefe de Mercedes, Arrivabene, de Ferrari. ¿Por algún motivo en especial?

R: -Arrivederci (se ríe...)

P:-Gracias Flavio...