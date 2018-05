Alonso: "No pudo ser, no tuvimos la fiabilidad necesaria"

Fernando Alonso (McLaren-Renault), que se retiró en la vuelta 53 debido a una avería de su monoplaza, dijo que "no pudo ser" porque no tuvieron "la fiabilidad necesaria" para acabar la prueba y sumar puntos. "Hubiésemos quedado séptimos, estábamos octavos y Hülkenberg tenía que parar. Eran buenos puntos, pero hoy no pudo ser, no tuvimos la fiabilidad necesaria", manifestó.

Alonso comunicó pasado el ecuador de la prueba problemas de potencia de su monoplaza, cuando desde el taller le confirmaron que no podían hacer nada por su coche, y terminó retirándose a una de las escapatorias del circuito, desde la cual notificó por radio que había un problema en su caja de cambios.

"No sé todavía qué ha pasado, no sé si el equipo lo sabe hasta que llegue el coche, pero fue algo de motor o de caja de cambios. Hicimos unos cambios de sensores a ver si recuperábamos, pero al final el coche se paró, no podía bajar ni subir marcha, por eso supongo que fue la caja de cambios", explicó Alonso

Carlos Sainz (Renault), décimo reconoció que el punto logrado le sabe "muy mal, muy amargo", debido a la elección de neumáticos, que, en su opinión, "no fue la más adecuada".

"El punto sabe muy mal, muy amargo. Ha sido una carrera desastre desde el principio, hemos degradado mucho las ruedas delanteras y luego la decisión de irnos al ultrablando en la vuelta 15 no ha sido la más adecuada", manifestó el piloto madrileño. Sainz explicó que él "sí" esperaba que las ruedas se degradaran de esa forma. "Se ve que otra gente no", manifestó.

El piloto español tuvo que dejar pasar a su compañero, el alemán Nico Hülkenberg, que llevaba unos neumáticos más rápidos (hiperblandos) y con menos vueltas, y que estaba siendo acosado por el holandés Max Verstappen (Red Bull), algo que Sainz explicó porque la "prioridad" era "sumar puntos para el equipo".

"La carrera estaba perdida antes de eso, con la degradación con el ultrablando. Aunque sea Mónaco, la prioridad era sumar puntos para el equipo, hemos sumado más que McLaren. Es una anécdota", añadió Sainz.

Verstappen le superó rebasando los límites de la pista al sortear la 'chicane', algo que Sainz no consideró importante porque el holandés de Red Bull iba más rápido que él. "Da igual, iba más rápido que yo, que haya pasado o no fuera de límites da igual", sentenció.

Daniel Ricciardo (Red Bull) aseguró tras ganar el Gran Premio de Mónaco que llegó al final "solo con seis marchas" por los problemas de motor que tuvo en su monoplaza desde el primer tercio de la prueba. "Tenía falta de potencia, pensaba que mi carrera se había terminado y he llegado al final solo con seis marchas", explicó.

"Llevo dos años esperando, al fin he encontrado esa redención", destacó el piloto de Perth (Australia) en referencia a 2016, cuando también salió el primero y perdió la carrera por un error de estrategia de su equipo.

El piloto Red Bull agradeció el apoyo del equipo y las banderas australianas que vio en el circuito urbano de Montecarlo. "He tenido mis momentos a mitad de carrera, pero hemos ganado Mónaco, así que me siento genial", manifestó, antes de subir al podio en el que terminó bebiendo champán de su bota como acostumbra, rompiendo el protocolo ante la familia real monegasca.