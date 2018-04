Sofía y Xochitl, el prodigio de dos niñas al servicio de los demás

Sofía Dorta que tiene 11 años ya apuntaba maneras desde muy pequeña. Aprendió a leer a los tres años, hoy es capaz de programar y diseñar un sitio web sola. Por si esto fuera poco, también canta, dibuja y su pasatiempo favorito es armar cubos rubik.

Como niña tiene muchos sueños, pero uno por encima de todos: “Voy a crear mi sistema operativo” y es un sueño que "voy a cumplir" reitera en 'Fin de Semana', para ello trabaja constantemente sin descuidar otras facetas de su vida, la principal, la de ser una niña que juega, ríe y disfruta de vivir.

Rocío es la madre de Sofía y además es su maestra, “Sofía fue al colegio como todos los niños y como ví las habilidades que tenía desde pequeña pues la apunté a un colegio bilingüe. No le costaba nada y en 4º ví que quería aprender otras cosas y que había descubierto el mundo de la programación y en casa con un método aceptado por el Ministerio de Educación pues seguimos un sistema en el que ella va a su ritmo y puede ir más avanzada que los chicos de su edad”.

Porque estudiar, ir al colegio cubre solo una parte del tiempo de Sofía que además "toca piano, violín, bartería... daba conciertos y pese a todas estas acrtividades Sofi quería aprender más porque todo le llama la atención y va uniendo todo lo que aprende. Ha sido todo superrápido y va todo unido, las artes con las matemáticas con las tecnologías y como ella tiene esta capacidad de relacionar todos estos aprendizajes puede desarrollar muchas cosas" explica su madre que por encima de todo señala y reitera que Sofía es una niña de 11 años y como tal se comporta, "es una niña, todo su aprendizaje ha sido estudiando y lo hace divirtiéndose y lo hace como todos los niños de su edad".

Sofía canta muy bien, ¿hay algo que se le dé mal? "La eduación física, el deporte" responde su madre "es su asignatura pendiente".

El deporte, no la oratoria. Sofía se explica perfectamente, ya a los cuatro años escribió su biografía, “decía que me despertaba con una gran sonría como decía mi mamá, las frutas que me gustaban...". Ahora su objetivo es crear códigos, "programar es algo que me encanta, poder crear con códigos, crear algo nuevo, que no existe, crear lo que yo quiera".

¿A qué cosas te has enfrentado? "Me demoraba muy poco en hacer las cosas del colegio, no me costaba y me ponía a dibujar y cuando descubrí la programación me ponía a escribir códigos en un papelito. Quiero estudiar desarrollo de aplicaciones Android para hacer aplicaciones para los teléfonos Android. Me lo paso muy bien y es el futuro y hay muchas maneras de aprender" afirma Sofía que le dice a otros chicos de su edad que "se atrevan, que es divertido" y por ello, en nada va a sacar una página para enseñar a otros chicos.

Y no le faltarán ofertas de grandes empresas como Google, "conocí a una chica húngara que tenía un amigo en Argentina que trabajaba en Google, se lo contó a su amigo y me invitaron. Hice una conferencia con EE.UU. Hablamos de programación y lo pasé muy bien".

Y como de niñas prodigio va el tema, Xochitl Guadalupe Ruiz García, mejicana de tan solo 8 años también tiene mucho que aportar. De momento es Premio de Ciencia Nacional de México por poner la ciencia al servicio de los demás y crera un calentador de materias recicladas y que es asequible para las personas con pocos recursos.

Xochitl, es una niña inquieta, desde los cuatro años anda inventando cosas, “desde los cuatro años, mi familia me ha ayudado mucho y me apoyan, no me dejan sola. Mi mamá, mi papá y mi hermano me ayudaron a subir las cosas al tejado".

El fin de la pequeña Xochitl es ayudar a los demás, "los calentadores que tenemos son muy caros y hay personas de bajos recursos que no pueden comprarlos. Aquí en San Cristobal hace mucho frío y hay personas que sufren problemas de salud y para que no tengan que ir tanto al médico y se puedan bañar con agua caliente estas personas con bajos recursos, lo he creado". Ahora quiere hacer un calentador más grande, "lo voy a hacer con ayuda de mi hermano y cambiando algunos materiales”.

Amanda es su profesora “en nuestro país pocas veces se valora a estos niños. Nuestro Gobierno no tiene en cuenta estos talentos estamos muy contentos de que la niña se haya dado a conocer y se esté buscando los medios para salir adelante”.

Como Sofía, Xochitl es "es una niña como cualquier otra que juega, brinca, pero en su interior tiene un espíritu más grande que otros niños para salir adelante".