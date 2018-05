Piqué: “Rajoy debe reflexionar si conviene alargar la legislatura”

El exministro lanza varias advertencias, tanto a su partido, el Partido Popular con el que ocupó distintos ministerios durante las legislaturas que presidió José María Aznar y también a quienes plantean desafíos al Estado tanto nacionalistas como al propio Partido Socialista que acaba de plantear una moción de censura en un momento delicado para España por el desafío de los independentistas catalanes, por ello Josep Piqué cree que "los que plantean desafíos se lo deberían pensar dos veces".

Al Gobierno y su presidente, Mariano Rajoy, el exministro le pide que tenga presente que "una vez puesta en marcha la moción de censura tiene pocas posibilidades de seguir gobernando sin problemas. La aprobación de los Presupuestos Generales ofrecen un cierto horizonte de estabilidad, pero dada las circunstancias seguir gobernando con 137 diputados ponen muy difícil tomar decisiones. Esto puede llevar a hacer una reflexión, a si conviene alargar demasiado la legislatura, vamos a ver que pasa, pero sin duda el presidente Rajoy lo tendrá que valorar".

Sobre la postura del PNV que acaba de apoyar los Presupuestos, pero que ante la moción de censura de Pedro Sánchez plantea un desafío independentista como en Cataluña, Piqué afirma que "el PNV puede tener la tentación de querer sacar algún tipo de rédito, pero ese rédito puede ir acompañado de alguien indeseable como ir de la mano de Podemos o Bildu, pues eso a lo mejor no satisface tampoco a las bases de su partido".

Ante los casos de corrupción del PP, como la trama Gürtel, el caso Zaplana, Lezo,... Piqué se lamenta de que se meta en el mismo saco a corruptos y no corruptos, "no es justo hablar de corrupción en los gobiernos del PP de los que formaron parte políticos como Zaplana o Matas. Yo me siento orgulloso de haber formado parte de esos gobiernos porque se hicieron cosas muy buenas y se puso a España, se situó a España en un lugar que le corresponde en el mundo y los ocho años con Aznar tiene un balance de cosas positivas más que negativas. Zaplana y Matas son juzgados por episodios que corresponden a sus etapas de presidentes autonómicos, los gobiernos fuimos leales y responsables con los ciudadanos. No hay nada más deleznable y no hay nada que socave más el prestigio de un gobierno que la corrupción y sobre todo el creer que no se hace nada para combatirla".

Josep Piqué, exministro de Exteriores, que también fue presidente del PP de Cataluña, descarta la traición de Alemania en la extradición de Puigdemont y los exconsejeros catalanes huidos de la justicia española, "yo no hablaría de traición de Alemania, tiene separación de poderes y la Fiscalía en dos ocasiones ha sido rotunda en la defensa de la petición de la euroorden. Soy catalán y español y también europeo, el desafío es influir en sobre las opinions públicas y ahí hay duro trabajo, pero no ha habido ningún gobierno, ningún socio europeo ni las instituciones comunitarias que no se hayan mostrado a favor de España".