“Pedro Sánchez está dispuesto a regalar España a los independentistas"

El propósito que tiene entre manos la que hasta hace escasamente un mes era la Vicepresidenta del Gobierno de España, es ganar a Pedro Sánchez en las urnas en unas elecciones generales. Pero para poder medirse al actual Presidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría tiene que ganar previamente otras elecciones, las de la presidencia de su partido, el PP que va a vivir un primer paso esta semana y que culminará dentro de 20 días, el 21 de julio con la elección del sustituto de Mariano Rajoy.

Soraya Sáenz de Santamaría tiene claro que su enemigo político no está dentro del Partido Popular sino que es el Partido Socialista, y tiene fuerzas para medirse con Sánchez y también con Ribera, "incluso a Pablo Iglesias que se ha sumado al carro del Gobierno Sánchez, yo debatí con ellos en el 2015 y ahí están los resultados de ese debate".

"Mis adversarios no son mis compañeros de partido digan lo que digan, el PP tiene un adversario que es el socialismo, el populismo y el independentismo y tenemos que salir fortalecidos y juntos para seguir defendiendo la unidad de España, la recuperación económica, el crecimiento y la democracia porque esto de Pablo Iglesias es todo menos democrático" responde a las críticas que ha recibido desde otro candidato a presidir el PP como es José Manuel García-Margallo que en 'Fin de Semana' acusó a la exvicepresidenta de ser la culpable de llevar al Gobierno de Rajoy a la moción de censura que ganó Pedro Sánchez.

Sáenz de Santamaría se siente con fuerzas "preparada, con energías, con muchas horas de vuelo para ganar a Pedro Sánchez", ganas de seguir luchando y con experiencia sobrada " además es que he hecho oposición en la época famosa de De la Vega en la que logramos cantar las cuarenta a Zapatero y la que nos permitió sacar a España de la crisis".

Sobre las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez en educación, convirtiendo la asignatura de Religión en materia no puntuable o apostar por la educación pública en detrimento de la educación concertada es fruto de "un problema ideológico, el Partido Socialista no entiende la libertad de las personas. No entiende que una de las mayores libertades que tenemos los hombres, en concreto, los padres es elegir la educación de nuestros hijos. El Partido Socialista donde menos debe meterse es en el interior de las casas, en el interior de las opciones que deben tener los padres en la educación para sus hijos. Una de las cosas de las que me siento más orgullosa es que el PP practicamos la cultura del mérito y del esfuerzo y llegamos a los sitios sin que nadie nos regale nada, llegamos a los sitios por nuestro esfuerzo" señala Soraya Sáenz de Santamaría y añade que "en esto de la libertad sabe muy poco el Partido Socialista, le gusta mucho el dirigismo social porque es la única manera de la que puede ganar elecciones, instruyendo y dirigiendo".

Descarta ver como un lastre haber pertenecido al Gobierno de Mariano Rajoy, "¿le parece un lastre coger un país en la ruina absoluta y llevarle a la recuperación?".

Sobre Cataluña, asegura que va a poner en su currículum "querellada por defender la unidad de España. Me fui del Gobierno con una querella criminal ante el Tribunal Supremo planteada por Torra por defender la unidad de España, lo haría mil veces". Sobre el reproche de no haber cerrado TV3 ni haber ordenado la situación de los Mossos, Santamaría asegura que "aplicamos el 155 que significó cesar a todo el Gobierno de la Generalitat cuando logramos un acuerdo con el PSOE y Cs, nunca se había aplicado en España, habían amenazado, pero nunca se aplicó. Sobre la TV3 consideraron que iba a ser un problema grave y por ello no llevamos a cabo la intervención, eso no quiere decir que no se haga un seguimiento exhaustivo de lo que está haciendo TV3 y denunciarlo, pero nadie hace nada, solo lo está haciendo el PP".

En cuanto al problema de la inmigración, Santamaría asegura que "Sánchez está haciendo más unapolitíca más de gestos que de gestión y en un tema tan grave, los gestos son demagógicos e intolerables. La gente llega en una situación de necesidad muy grande y hay que hacer una política seria y rigurosa. No se puede decir un día que vas a quitar las concertinas, que puso María Teresa Fernández de la Vega y al día siguiente que las vas a poner. Hay que hacer una política migratoria seria, actuando en los países de origen luchando contra las mafias que trafican con seres humanos".

Sobre los presos de ETA y los independentistas catalanes, " es el pago de Pedro Sánchez , a Pedro Sánchez le han regalado la presidencia del Gobierno y ahora está dispuesto a regalar España a los independentistas, pero se va a encontrar con una mayoría en el Congreso y en el Senado que va a denunciar todas y cada una de esas tropelías para que no se produzcan. Por eso la estancia de Pedro Sánchez en el Gobierno debe ser lo más breve posible y el PP debe elegir un candidato que haga que la estancia en el Gobierno de Pedro Sánchez sea lo más corta posible".