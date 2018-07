“El Partido Socialista no entiende la libertad de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos"

Para Soraya Sáenz de Santamaría las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez en educación, convirtiendo la asignatura de Religión en materia no calificable, no curricular o apostar por la educación pública en detrimento de la educación concertada que ha dejado entrever en una entrevista este domingo, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá es fruto de "un problema ideológico, el Partido Socialista no entiende la libertad de las personas. No entiende que una de las mayores libertades que tenemos los hombres, en concreto, los padres es elegir la educación de nuestros hijos".

"El Partido Socialista donde menos debe meterse es en el interior de las casas, en el interior de las opciones que deben tener los padres en la educación para sus hijos. Una de las cosas de las que me siento más orgullosa es que el PP practicamos la cultura del mérito y del esfuerzo y llegamos a los sitios sin que nadie nos regale nada, llegamos a los sitios por nuestro esfuerzo" señala Soraya Sáenz de Santamaría y añade que "en esto de la libertad sabe muy poco el Partido Socialista, le gusta mucho el dirigismo social porque es la única manera de la que puede ganar elecciones, instruyendo y dirigiendo" afirma la candidata a presidir el Partido Popular en 'Fin de Semana'.