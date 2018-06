"Parece que con Aznar nunca se encuentra el momento oportuno para que hable"

El martes por la mañana, Mariano Rajoy anunciaba su final en el PP después de 40 años en política, y por la tarde José María Aznar se ponía de nuevo en el escaparate. Lo hizo durante la presentación del libro 'No hay ala oeste en la Moncloa', de Javier Zarzalejos, que fuera secretario general de la Presidencia con Aznar, y quien ha presentado esta obra en 'Fin de Semana', donde ha dicho que "con Aznar nunca se encuentra el momento oportuno para que hable. Cuando habla porque habla, cuando no habla porque no habla".

Para Zarzalejos, las declaraciones de Aznar ofreciéndose para "reconstruir el centro-derecha", que a su juicio está "dividido y enfrentado", "son oportunas2, porque llegan "cuando el PP tiene que afrontar la sustitución de Rajoy". Un PP que "tiene que tener unos objetivos más ambiciosos y hay que aglutinar todos los activos del centro-derecha, y Aznar es uno de ellos".

Según Zarzalejos, también director de la Fundación para el Análisis y los Estudios Socilaes (FAES), el PP comete el error de pensar que los casos de corrupción corresponde a "otro PP", porque "la marca es la que es".

Además, a Zarzalejos le suena "algo ridículo ciertos intentos de ocultar lo que fue una etapa en la que se trabajó por España de una forma muy eficaz", y considera que las causas de la pérdida de apoyo del PP en la actualidad se deben a varios factores.

Por un lado, "una excesiva confianza en que los logros económicos por sí mismos producirían su efecto", por otro, "la idea de que los casos de corrupción estaban descontandos". Y, por último, "ha habido un vacío ideológico serio que ha perjudicado a la solidez del discurso político del Gobierno".

Respecto al libro, Zarzalejos explica que en La Moncloa no hay Ala Oeste, como la famosa serie de ficción 'El Ala Oeste de la Casa Blanca', porque la realidad es "menos glamourosa", y "el mundo de la política no es el de la serie. Toda la parte del trabajo duro no se ve en televisión".