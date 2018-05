El nini de 29 años que exigía una paga de 600 euros a sus padres

550 euros de paga. No está mal ¿eh? Es el dinero que le pagaba un padre a un hijo que ni estudiaba ni trabajaba, es decir, un nini. No es la primera vez que sucede...



Lo más sorprendente de todo es que, cuando el 'joven' supo que su padre había presentado una demanda para retirar esta pensión alimenticia, al hijo no se le ocurrió otra cosa que tratar de aumentar la cantidad a 616 euros.



Por suerte, la coherencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias denegó la propuesta por “parasitismo social”. Es más, la sentencia dictamina:



“Ha sido la desidia del propio hijo, su falta de aplicación en los estudios, lo que ha propiciado que no concluya su formación (…) "su indolencia y falta de interés en procurarse una independencia económica".



Beatriz Zapico, es la abogada del padre y ha explicado en 'Fin de Semana' que “la paciencia del padre se agotó. El hijo tenía 29 años”.



“Si este hijo estuviera realizando unos estudios, su padre no hubiera puesto una demanda contra él. Pero con esta actitud, la consecuencia solo podía ser esta”, ha añadido la abogada.



“El hijo vivía con su madre y solo acreditó dos cursos que hizo. Esto ocurre en muchos casos en nuestro país”, asegura Beatriz Zapico.