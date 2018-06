Miguel Poveda: “Quiero vivir la Cataluña de mi niñez, mezclada y mestiza, donde convivían todas las ideologías”

Tenemos ante nosotros a uno de los 'cantaores' más largos, más capaces, más elegantes y más artistas del panorama actual del flamenco. Pero tenemos un problema. Y es que, ¡se nos ha vuelto loco! No es una locura cualquiera, es una locura de amor por un poeta, que es como decir loco de amor por la belleza. El caso es que el 'cantaor' Miguel Poveda, el más largo, se ha mirado en el espejo donde gime la vida y ha establecido su propio diagnóstico: 'enlorquecido'.

Porque Lorca, Federico, es eso, una locura, una devastación que prende de madrugada y no se apaga todos los días. Lorca es un niño mirando el interior de un pozo. El estupor niñeante. Contemplar con un miedo atroz el oscuro hueco por el que se desmandan los miedos y las angustias, escalar el cielo con los ojos y abrir una limpia sonrisa para proclamar que no está todo perdido de antemano. Que detrás de la fórmula de la maleza hay una fiesta de luz. Al final, Lorca nos indulta de algo. Y a lo mejor resulta que el mundo no era tan culpable, y que en su pecho de óxido y salitre todavía hay un hueco para soñar un mañana imperfecto.

En algún sitio estaba escrito que tenían que encontrarse. Llevaba muchos años peleándose con Federico, le atraía, se acercaba a él, le imponía... Pero de agarrarse a la perchera y zarandearse ha sido cosa de dos años aquí. Y el resultado es este 'EnLorquecido', el trabajo ofrecido en cuerpo y alma a nuestro poeta más universal. ¿Cómo ha sido este agarrón creativo? Descúbrelo en la entrevista que le hace Cristina López Schlichting en el programa 'Fin de Semana'.