Margarita Robles, en COPE: "No va a haber ministros de Podemos en el gobierno de Sánchez"

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha asegurado este sábado que no habrá ministros de Podemos en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. En su entrevista con Cristina López Schlichting en el programa 'Fin de semana' de COPE, la diputada ha dicho también que no sabe si ella va a tener alguna cartera en ese nuevo ejecutivo socialista. "Entiendo que es el momento de las quinielas y las especulaciones, pero no es lo más importante ahora", ha querido dejar claro.

Robles asegura que el PSOE sabe que España vive momentos difíciles, pero asumen "esta etapa con mucha responsabilidad, humildad y sentido de Estado". "Si a lo mejor el gobierno anterior no hubiera sido tan arrogante, no estaríamos en esta situación", ha dicho. La portavoz adelanta que el nuevo gobierno va a trabajar por los ciudadanos - "sobre todo los que lo están pasando peor" - y antes de convocar elecciones quieren sacar promover diversas políticas sociales.

Sobre los motivos que llevaron a su partido a presentar la moción de censura contra Rajoy, Robles considera que la sentencia de la Gürtel "hacía observaciones relevantes" sobre la declaración como testigo del presidente en ese juicio. "Los jueces dijeron que no fue creíble su declaración. Nosotros, en ningún caso, hemos puesto puesto en duda la honorabilidad del señor Rajoy. El día que se hiza pública la sentencia, nosotros estuvimos esperando la reacción política del Gobierno. Pero Rajoy no hizo nada y entendimos que el PSOE tenía una responsabilidad política de hacer frente a lo que decía esa sentencia". Cristina López Schlichting le ha preguntado si, entonces, Sánchez dimitirá como presidente cuando salga la sentencia de los ERE; algo que Robles ha negado. "Nosotros tomamos la decisión de presentar la moción de censura porque la sentencia decía que el presidente no había sido creíble en su declaración. Chaves y Griñán no son presidentes del Gobierno y dimitieron hace meses de todas sus responsabilidades".

Robles ha negado también que Pedro Sánchez tenga desmesuradas ansias de poder. "A los que digan eso quiero recordarles que Sánchez dimitió de su puesto como diputado y se fue al paro. Entiendo que hay gente que está en contra de lo que pasó ayer, pero que no tengan un pensamiento partidista, sino que piensen en España", ha dicho.

Finalmente, sobre sus posibles acuerdos con los partidos independentistas, Robles ha remarcado que el 'sí' a Sánchez de ayer fue, en muchos casos, un 'no' a las políticas de Rajoy y que no cederán en la defensa de la unidad de España. "Hay un compromiso inequívoco del PSOE en defensa de la Constitución y del artículo 155. Yo creo que Puigdemont ha llevado a Cataluña a su página más negra y lo que debe de hacer el expresident catalán es comparecer en España ante la Justicia", ha concluido.