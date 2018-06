Latifa, una joven de 24 años que caminaba cuatro kilométros diarios para seguir estudiando

Andar de la salida del metro o de la parada del autobús hasta el lugar donde estudias es algo habitual entre nuestros jóvenes. Es más, puede que incluso se quejen del trayecto. Muchos parece que nacen cansados, todo les parece demasiado esfuerzo. Pues ahora te voy a presentar a Latifa. Ella, para poder estudiar anda, todos los días, entre 3 ó 4 kilómetros, llevando unos zapatos en la bolsa. Los lleva porque siempre que llegaba a lugar donde estudiaba, sus zapatos estaban llenos de barro. Ella vive en la Cañada Real, uno de los lugares más pobres de la Comunidad de Madrid.

Latifa quiso estudiar a toda costa, un gesto que quizá en su país de procedencia, Marruecos, no sea habitual: "Allí es raro, hoy día no se practica. Yo viendo esta oportunidad no la dejé escapar. Eso sí, cada día tenía que tener cuidado por las noches y por las mañanas. Me tenían que acercar en coche".

Pero a lo que respecta a la actualidad, Latifa quiere opositar, y está embarcada en un proyecto de Cáritas llamado Aula Infantil. para menores de 3 a 6 años por las tardes, escolarizados o no, en el segundo ciclo de educación infantil pública por las mañanas, con el objetivo de reforzar el aprendizaje que se realiza en la escuela y motivar a la asistencia a la misma aquellos que no lo hacen, con el objetivo de disminuir las desventajas curriculares y habilidades sociales con las que parten estos menores: "Estoy en estos campamentos colaborando con los chavales. Ahora también han abierto un espacio para los hermanos, y colaboro por las tardes en las clases. Son marroquíes, de etnia gitana y rumanos".

A su vez, ha participado en el programa Pablo Chozas, responsable del proyecto: "Nosotros intentamos favorecer el espacio y reducir las desigualdades de la gente que vive ahí, acceso a recursos, a la educación y al servicio sanitario. El objetivo es favorecer espacios de escolarización temprana" ha finalizado.