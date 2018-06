Las primeras horas en la cárcel para Urdangarín

El próximo 19 de junio se cumple el cuarto aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España. En el programa ‘Fin de Semana’ que presenta Cristina López Schlichting, el periodista Carles Navarro comentará lo que supondrá la celebración de esta efeméride marcada por la entrada en prisión de Iñaki Urdangarín.

Al marido de la infanta Cristina le quedan horas para ingresar en prisión. Y a pesar de que el ex jugador de balonmano ha podido elegir centro penitenciario, eso no le exime de tener que pasar unos trámites como cualquier preso. A su llegada a la cárcel deberá someterse a un reconocimiento médico y psicológico. Pasará la primera noche en el módulo de ingresos y después se ubicará en el módulo que consideren los especialistas penitenciarios. La dirección del centro puede cambiarle de prisión si considera que la elegida no es la más adecuada para salvaguardar su seguridad.

Lo que van a intentar desde el palacio de la Zarzuela es que esto no les salpique demasiado. Los Urdangarín llevan muchos años en el exilio que el caso Noos pasara de soslayo por la Casa Real. De hecho y ante los diversos acontecimientos relacionados con este asunto y que se han ido sucediendo a la largo de los años, lo único que han dicho desde palacio es que “respetaban la independencia judicial”.

Por lo tanto, si Iñaki Urdangarín ingresa el lunes en prisión, los reyes estarán de gira, casualmente, en Estados Unidos para conmemorar los 300 años de la fundación de Nueva Orleans y San Antonio ya que ambas ciudades tiene muchos lazos históricos con España. El único de los actos que tendrá mayor peso diplomático será el encuentro que tendrán con Donald Trump previsto para el 19 de junio, el mismo día que Felipe VI cumple cuatro años como soberano.