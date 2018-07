Las frases más contundentes de Soraya Sáenz de Santamaría en 'Fin de semana'

Las primarias:

"El 63% de los militantes inscritos del PP han votado a una mujer- a María Dolores o a mí- por tanto se ha roto un poco el techo de cristal. Dos mujeres y cuatro hombres. A los hombres les ha votado un 37%"

"Si hemos hecho unas primarias es para leer los resultados. Siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada y ahora parece que ponemos en duda ese principio. Mi compañero Pablo tiene todo el derecho del mundo a continuar el proceso pero antes deberíamos hablar y tratar de integrar. Creo que podemos hacer muchas cosas juntos. La renovación depende también de las ideas, no solo de la edad"

"Aún no he hablado con Pablo pero he dejado claro que el secretario general no tiene por qué ser de mi equipo. Primero le escucharé. Voy a ver que objetivo tiene y como quiere enfocar, desde el punto de vista de los valores el proyecto que podemos compartir"

La prisión permanente revisable:

"Un debate muy importante en este país en el que tenemos que dar la batalla"

La educación:

"Defiendo a ultranza la libertad de educación. No mando a mi hijo al colegio para que le digan cómo tiene que pensar, quiero que piense en libertad. Quiero que aprenda los valores que ve en su casa. Quiero educar en mis valores a mi hijo.

"La educación concertada ha funcionado siempre muy bien y creo que hay que mantenerla y apoyarla. En nuestro país no tenemos un problema de recursos es un problema de organización muy bien el sistema educativo"

Maternidad subrogada:

"El vínculo que se genera entre hijo y madre... hay una transferencia muy importante es que no es solo el inicio es que es toda la gestación. Hay que ser muy cuidadoso. No estoy de acuerdo con muchos debates que he visto por ahí. Mujeres que aceptan pasar por eso por una compensación económica es intolerable"

Cataluña:

"Me fui del gobierno con una querella por prevaricación, Torra y los independentistas. Me negué a publicar el nombramiento de los consejeros que estaban en prisión. Por defender la unidad de España que me pongan todas las querellas que quieran. Era mi obligación y la cumplí. Cuando el asunto se ha puesto duro en Cataluña hemos estado allí. Nos han insultado nos han llamado de todo. Hemos llegado a acuerdos cuando al principio nadie quería aplicar el 155 ni Sánchez ni Rivera"

"Quiero agradecer el esfuerzo de sociedad civil catalana y todos los que le han acompañado que lo pasan canutas"

"A veces hay que perder para ganar, si no te arriesgas. Yo me he presentado a un Congreso he ganado las primarias pero podia haberlas perdido. Me da rabia que Inés Arrimadas que no haya visualizado la victporia del constitucionalismo"

TVE:

"La plantilla de TV3 es tremendamente independentista, no e sun salocion facil. estoy muy orgullosa de mis compñlaeros de cataluña que siendo cuatro son los que estan dando la batalla en el parlamento de Cataluña para plantar cara a TV3. Es como TVE espero que no la quieran convertir en la nueva TV3 al servicio del populismo y del independentismo"

Reunión Sánchez Torra:

"A Sánchez le han regalado el gobierno de España y no puede pretender regalar España a los independentistas. No se van a conformar. El apaciguamiento es imposible. Cada cosa que consuguen es una meta volante hacia la meta definitiva que es la independencia. Los independetistas lo que han hecho es ir sacando al Estado de allí, transferencia tras transferencia"