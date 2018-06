Jordi Xuclá: “Espero que en esta nueva etapa haya una mejor interpretación de la realidad”

Jordi Xuclá aclara en ‘Fin de Semana’ que su partido no pactó ningún punto con el actual Gobierno del PSOE y recalca que “votamos sí a Pedro Sánchez básicamente para poner punto y final al Gobierno de Rajoy”, aclarando que “se había producido una sentencia del caso Gürtel que era un reproche muy duro y que también tenía que tener consecuencias de reproche político”

El coordinador de los diputados y senadores del PDeCAt apela para esta nueva etapa al diálogo con el nuevo Gobierno porque ha de “intentar dialogar con estas personas que pensamos distinto para hacer viable esta legislatura de la que le quedan dos años”, un diálogo del que dice que es lo que ha faltado estos últimos años durante el mandato del PP.

Recuerda Xuclá que “el derecho al no diálogo en política no existe. En política todos los que tenemos el mandato democrático y representación tenemos la obligación de hablar y hacer que el otro escuche nuestros puntos de vista. Este no diálogo ha sido muy perjudicial para la vida política y las relaciones institucionales en los últimos años”

Y pide al presidente del Gobierno “respeto y el reconocimiento de que hay unos que piensan distinto y no es necesario el querer aniquilar al otro”

“Se requiere más política, espero que en esta nueva etapa haya mejor interpretación de la realidad. Nos tenemos que poner en la piel del otro y ver porqué pasan las cosas”, concluye Jordi Xuclá.