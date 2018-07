Imanol Arias presenta: "La Vida a Palos"

Un día inesperado se te presenta un amigo y te entrega un montón de papeles escritos para que los leas. Al cabo de unos meses, ese amigo te dice que eso que te ha dado a leer es su propia vida, y que su deseo es que se la cuentes al mundo. Su último deseo, porque poco tiempo después te enteras de que ese amigo tuyo ha muerto.

Esta historia, que parece el argumento de una novela, le ocurrió no hace mucho a Imanol Arias. Y ahora se explican muchas cosas. Se explica, por ejemplo, que Imanol Arias haya vuelto al teatro después de 24 años sin subirse a un escenario. Se explica también que se haya arriesgado a hacerlo con una obra nada convencional, o que haya decidido llevarla incluso al otro confín del mundo. Y es que Imanol Arias es el legatario de una vida contada. Ahora que se llena la boca hablando del relato, cuando parece que la historia entera queda supeditada al relato que la disecciona y la conforma, ¿cómo no vamos a quedar impresionados si un amigo nos hace depositarios del relato de su propia vida y nos encarga que la proclamemos a los cuatro vientos? Por eso estremece el papel de Imanol Arias en esta historia, que a lo mejor no es la suya –y en eso están entrenados todos los actores-, pero que le concierne de una manera que pudiera decirse fraternal. Y para eso no todos los corazones están preparados.

Hay obras que no puedes perderte, porque puede ser que algún día de tu vida pienses que deberías ir a verlo. Esta es, posiblemente, una de esas obras que te van a hacer viajar desde la butaca frente al escenario. Y qué mejor que la interprete Imanol Arias.