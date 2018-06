Francisco Riquelme: "Rajoy no está deprimido, todo lo contrario"

Y conoce tanto a Mariano Rajoy que, al margen de su mujer, "Viri, Elvira es su gran apoyo en la sombra, siempre lo ha sido", Francisco Riquelme es, sin duda, quien mejor sabe como lleva el retiro de la vida política el expresidente del Gobierno.

Por ello, este registrador de la propiedad, como su amigo que además le ha guardado la plaza durante 28 años asegura que "Rajoy no está deprimido, está feliz. Mariano Rajoy no está deprimido, todo lo contrario, pero pasar del oropel a un simple profesional tiene su adaptación, pero deprimido no está".

Francisco Riquelme asegura que Rajoy no es un hombre nada aburrido, tampoco es la diversión personificada, pero como se ha visto en imágenes bailando en bodas, como la del hijo del propio Riquelme, "cuando hay que trabajar, trabaja, pero en la boda del hijo de un amigo, pues se arrancan. Si ese baile lo hace Obama, premio, pero como lo hace Rajoy... Él sabe estar en cada momento y hacer lo que hay que hacer en cada momento. Se lo pasó fenomenal y si en una boda no se pasa bien...".

Rajoy, asegura su amigo Paco Riquelme, aplica el tratamiento deportivo a todo y "la vida y el tiempo son nuestros mejores aliados y al final su honestidad y su dignidad salen adelante" y su humanidad se demuestra en detalles y en anécdotas como la que sucedió minutos después de renunciar a todos los cargos, "hablamos y me dijo: Paco me incorporo a mi puesto en Santa Polo y le dije: Mariano solo te puedo invitar a un arroz a banda, y me contesta, Paco no puedo aspirar a más en estos momentos".