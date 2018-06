Diego Ventura: "Cortar un rabo en Madrid es como tocar el cielo"

La tarde de este sábado en Madrid pasará a los anales de la historia de la tauromaquia. El culpable, Diego Ventura, el primer rejoneador que corta un rabo en Las Ventas y que lo consigue 46 años después de que lo hiciera Palomo Linares en 1972

Al final, con lucha, con sacrificio, con entrega y la pasión con la que uno se entrega a lo que hace, lo sueños se cumplen. Y Ventura lo ha demostrado. Por eso el rejoneador se encuentra “feliz porque era el sueño desde pequeño, de muchos años de trabajo, de sacrificio, de luchar muchas veces a contracorriente, de luchar con muchas cosas de este mundo, de cómo está el sistema…”

Madrid, Las Ventas, es la plaza de Diego, lo ha dicho muchas veces y la tarde de ayer fue “un momento mágico. Llegar a Madrid, la primera plaza del mundo, en la que siempre sueñas con triunfar, con cuajar un toro… Llegar y cortar un rabo es como tocar el cielo”, explica el rejoneador

Una tarde en la que el público estaba entregado con Diego y así lo sintió “fue mágico ver Madrid tan entregada, el público tan metido contigo, con ese fervor que todo lo que hacía salía bien, tan entregado…”

Ventura recordaba uno de los momento de una de sus faenas “cuando iba con los galopes de costado con Nazarí, con el toro metido debajo del estribo, tan cerca iba toreando el toro, pensando cada momento lo que hacía, pero iba escuchando al público, disfrutándolo porque veía que por donde iba pasando la gente se levantaba de los asientos y gritaba ¡”torero, torero!”, iba disfrutando mucho.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA A DIEGO VENTURA EN 'FIN DE SEMANA'

La de Diego no ha sido una carrera fácil, como él dice “no es fácil para nadie” y ha confesado que en alguna ocasión “he estado a punto de tirar la toalla, de no seguir toreando porque era insoportable el seguir en la profesión. Primero porque vengo de una familia muy humilde y nos costaba mucho trabajo, todo y era muy costoso todo y no podíamos mantenernos en esto…”

“Pero sí es verdad que en ese esfuerzo, en ese sacrificio siempre había algo que te daba esa moral y esas ganas de querer seguir adelante, cuando llegabas a un punto de no poder más, de tirar la toalla, surgía algo un caballo, un triunfo y así ha sido mi carrera. Por más trabas que hemos superado siempre había algo que te hacía salir adelante y doy gracias a Dios por esto”, relata Ventura

No olvida el rejoneador a sus caballos, con los que empezó, los que ha perdido a lo largo de estos años de carrera y a ellos también dedica sus triunfos

Este año, Diego Ventura está de celebración, se cumplen 20 años de su alternativa y por ello en la próxima Feria de Otoño de Madrid se encerrará con seis toros, siendo el primer rejoneador de la historia en hacerlo en esta plaza. Una gesta con la que Ventura quiere “agradecer” a la que “es la plaza que me lo dio todo, le debo toda mi vida”.