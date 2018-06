Desirée Vila, una gimnasta que dejó de serlo por culpa de una negligencia médica

¿Te has parado a pensar alguna vez qué siente una campeona de gimnasia acrobática en cada uno de sus saltos? ¿Qué le pasa por la cabeza mientras su cuerpo está suspendido en el aire?



Así describe Desirée Vila el salto que le cambió la vida... “Salté para hacer mi mortal, mi último mortal...y realmente fue el último. Estaba en el aire, sintiendo la grandeza, sintiendo el vértigo y el equilibrio, la técnica, la facilidad y al mismo tiempo la complejidad de aquel ejercicio”.



Pero lo que pasó en las siguientes décimas de segundo hizo que la vida de esta chica, que entonces tenía solo 16 años, diese un giro completo. Desirée Vila es campeona de España e internacional de gimnasia acrobática. Es autora de 'Lo único incurable son las ganas de vivir'.



ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Desirée Vila en 'Fin de Semana'

“No todo es tan horrible como te lo pintan de primeras"

Desirée ha recordado cómo fue aquel momento en el que despertó tras la operación, “esto ocurrió en 2015. Me rompí la tibia y el peroné y perdí la pierna. Fue por culpa de una negligencia médica, como se ha demostrado en el juicio. Yo era parte de la Selección Española”.



“Me tuvieron tres o cuatro días en los que me hicieron pruebas y me operaron dos veces. Me trasladaron a otro hospital, y allí fue donde me dieron la mala noticia”, ha explicado Desirée.



La joven ha reconocido que “no todo es tan horrible como te lo pintan de primeras. El primer momento es de rechazo”.