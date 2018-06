En esta vida cada uno tiene una meta, pero hay algo común para todos: nos hacemos más sabios con los años. Y no es solo una cuestión de intelecto, no. Es cuestión de lo que nos va enseñando la vida conforme la vamos consumiendo.



Hay personas que por circunstancias complicadas que tienen que afrontar, es como si se hicieran un “curso intensivo” de conocer por qué estamos aquí y cómo debemos vivir nuestro día a día.



Una de esas personas, después de su experiencia vital, su leucemia, ahora asegura que busca ser feliz con lo que hace, que perfila en la rutina algún matiz diferente y que ve en los días la oportunidad de encontrar vivencias únicas e irrepetibles.



ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Jimena Bañuelos en 'Fin de Semana'



Ella es Jimena Bañuelos. Es periodista y estuvo en COPE hace unos años. Acaba de escribir el libro 'Aún tengo la vida', donde se nos cuenta cómo logró superar la leucemia y lo que aprendió en esta lucha contra tan grave enfermedad.



Jimena ha recordado en 'Fin de Semana' el momento en el que diagnosticaron la enfermedad. “Fue un momento muy duro. Pregunté si me iba a poner bien y me dijeron: Lo intentaremos”. En ese momento comenzó una dura etapa para ella. Tenía 21 años y reconoce que cambiaron sus prioridades. Pero “quería luchar por cumplir mis sueños. Quería ser periodista”.



“Mi trasplante de médula vino desde Alemania. Un chico joven fue compatible conmigo. Estaré muy agradecida a esta persona durante toda la vida”, ha destacado Jimena Bañuelos.



Jimena decidió escribir este libro contando su experiencia motivada por su abuela, que falleció recientemente.