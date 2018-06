Cospedal: "Sánchez entrega RTVE a Iglesias para que sea un aparato de manipulación y odio"

En el mundo del deporte hay una máxima, "la mejor defensa es un buen ataque" y eso es lo que ha hecho en 'Fin de Semana', María Dolores de Cospedal uno de los siete candidatos a presidir el PP y que saldrá elegido en el próximo Congreso Extraordinario el 21 de julio.

Cospedal asegura que quiere liderar el Partido Popular, primero porque tiene una gran experiencia política y de gobierno, algo que le diferencia de algún que otro oponente en esta disputa para dirigir el futuro del partido de centro derecha español, " hay cosas en común con mis adversarios como que todos defendemos las ideas del Partido Popular, pero yo ofrezco mi trayectoria personal, mi experiencia política".

Experiencia que quiere que le sirva para recuperar el gobierno que ahora preside Pedro Sánchez tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy, "me preocupa mucho que con tal de ser presidente del Gobierno haya una persona como Pedro Sánchez que este dispuesto a no poner nunca ninguna pega cerca de los desafíos y chantajes que hacen los gobernantes de Cataluña a toda España, de los desprecios que hacen a las instituciones de todos los españoles y la jefatura del Estado es una institución que nos pertenece a todos, con tal de mantenerse en el poder porque tiene que pagar la factura de quien le apoyó en la moción de censura. Me preocupa mucho, estamos viviendo un momento muy graves, no solo la factura a los independentistas catalanes también al PNV y a Bildu con el acercamiento de presos o la excarcelación si se puede producir y lo de las últimas horas, que le va a pagar su factura a Podemos regalando Televisión Española a Pablo Iglesias y Roures para que sea un aparato de propaganda, manipulación, de odio y separación entre los españoles, por eso el PP tiene que estar preparado para salir a ganar desde un fundamento ideológico fuerte del centro-derecha española".

Sobre los temas de corrupción dentro del PP, Dolores de Cospedal admite que "hemos tenido momentos difíciles, los caso de corrupción nos han puesto al pie de los caballos por ello, había que recuperar la ilusión y defender a personas que se levantan cada día para levantar España y no son corruptos".

Cospedal se encuentra este sábado en Coruña donde ha participado en un acto con militantes acompañada por Núñez Feijóo, del que asegura que no se ha presentado a presidir el PP "por su compromiso con Galicia y los gallegos era algo que no podía romper y yo le tengo que respetar", sin este duro adversario, la exministra de Defensa quiere ser presidenta de los populares porque "creo en mi país y mi partido y quiero ser la presidenta de un partido que puede ganar las elecciones y desbancar a este Gobierno de alianzas contra natura que es el Gobierno de España del señor Sánchez".