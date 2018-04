El profesor de secundaria Alberto Royo, autor de 'Contra la nueva educación', ha defendido en 'Fin de Semana' la cultura del esfuezo y de la voluntad de los alumnos en el colegio, ya que le parece "sorprendente que estemos dándole vueltas al asunto del esfuerzo. Es imprescindible".

A su juicio, "el conocimiento nos hace más críticos y más creativos", y "puede contribuir a que seamos más felices", de ahí su defensa del esfuerzo para aprender en el colegio.

Contra la nuevas formas de aprendizaje que critica en su libro, Royo sostiene que "el niño debe de ir al colegio para encontrar lo que no puede encontrar fuera". Y apunta que "los alumnos tienen que enternder que hay retos que debe afrontar y que es probable que le resulten beneficiosos en el futuro", aunque les cueste afrontarlos en el día a día.

Para evitar la frustración en la escuela, Royo asegura que "se evita dando valor a ideas desprestigiadas como el esfuerzo o la voluntad".

Critica este profesor de secundaria a los que elaboran teorías pedagógicas sin haber enseñado, y lamenta que "las pseudopegadogías gaseosas influyen más de lo que se cree".

Sobre el papel del profesor, Royo cree que "el profesor exigente es el que más se preocupa por sus alumnos", y asegura que "hay que ser exigente" pero "en función de la capacidad de cada uno". Y junto a esa exigencia, "hay que ayudar al alumno para que desarrolle sus capacidades al máximo".

Para Royo es fundamental "detectar las dificultades", y "si uno no exige, no se da cuenta de qué alumnos tienen más dificultades, no sabes a quién le cuesta más y a quién le cuesta menos".

En cuanto a las nuevas metodologías, Alberto Royo considera que "se trata de buscar aquello que vaya a producir una mejora en el aprendizaje, no de innovar. Se puede hacer algo nuevo y empeorar las cosas".

Asegura que los alumnos valoran que "tú ames lo que estás enseñando", porque "notan si saben de lo que hablas, te cogen respeto".

En su defensa del aprendizaje, apunta que "puede llegar a convertirse casi en una adicción", y ese es "el mayor estímulo, el alumno que nota que aprende enseguida se motiva".

Defiende Arroyo que "la metodología no es tan importante", ya que tiene que ser "lo más variada posible" y "el profesor tiene que ser flexible, dominar la materia. Tener diversidad de enfoques".