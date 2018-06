Carlitos, de 8 años, superó una leucemia con la ayuda espiritual del capellán

Hay sacerdotes que dedican su jornada completa a acompañar y sobretodo escuchar a los enfermos y a sus familias. Están destinados a la Pastoral de la Salud de su diócesis y prestan su tiempo a este fin.

Por los micrófonos de Fin de Semana COPE, con Cristina López Schlichting, ha pasado uno de ellos, Rafael Torregrosa, capellán del hospital “Virgen de la Salud”, de Toledo.

Él ha acompañado a Carlos, un niño de 8 años que ha superado la leucemia. Su madre, María Jesús Cárdenas, ha explicado como ha podido constatar que Rafael les ha ayudado a toda la familia con enorme bondad y delicadeza.

“Rafael vino a visitar a mi hijo Carlitos y le hablaba como un amigo. Bromeaban y entablaron una relación muy hermosa”, ha explicado María Jesús sobre los primeros días en los que empezaban a conocer a Rafael.

Sobre cómo le ha podido ayudar de una forma concreta las palabras del sacerdote, María Jesús asegura: “A mi hijo le ha servido para tener una paz interior y una fortaleza espiritual tremenda con 8 años que tiene”.

Carlos les ha pedido a sus padres que quiere hacer la Primera Comunión y que sea el propio Rafael Torregrosa quien le prepare para hacerla. “Encuentra en sus palabras el alivio y el aliento que necesita en estos momentos”, afirma su madre.

María Jesús Cárdenas insiste en mandar un mensaje muy concreto: “En la enfermedad tienes socios de camino que no esperabas y lo que quiero transmitir es que no te tienes que dejar llevar por etiquetas como que un sacerdote llama a la puerta de tu habitación del hospital. Lo que tienes que ver es que es una persona con una generosidad tremenda, que tiene un corazón y defiende unos ideales estupendos, y que está intentando hacerte más llevadero la situación que tienes. Y lo hace sin ver tu color, sin ver tu forma de pensar...y eso es de una generosidad infinita”.

En su día a día, Rafael Torregrosa brinda su apoyo a todos los enfermos y su familia, independientemente si son creyentes o no. Afirma que en los 11 años que ha puesto tu tiempo y esfuerzo a disposición del acompañamiento pastoral del hospital, nunca ha encontrado por parte de los enfermos o sus familiares un rotundo rechazo a su ofrecimiento. “El ser humano siempre es sensible a la bondad del corazón y eso, lo quieras o no, no se desprecia. Es muy difícil despreciarlo”, explica.