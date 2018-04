¿Atravesar el desierto con una discapacidad del 76%? Álex Roca lo va a conseguir

Àlex Roca tiene 26 años y sufre una discapacidad física del 76% por una parálisis cerebral que sufrió cuando tenía apenas seis meses.

Hoy ha comenzado a correr la Titan Desert este 2018. Se trata de una competición de ciclismo de montaña que es una de las más duras que existen en el mundo y dura seis días en el desierto de Marruecos.

Álex tiene la mayor parte del lado izquierdo de su cuerpo prácticamente paralizado y no puede hablar pero muy amablemente ha respondido a las preguntas de Isabel Lobo en Fin de Semana COPE en puertas ya de este gran desafío que supone la Titan Desert 2018.

Hoy hemos hablado también con su novia, Mari Carmen Maza, que es la persona por la que nos hemos podido comunicar con él, ya que él utiliza el lenguaje de signos. Álex Roca realizará esta hazaña por le desierto en tándem con su tío José Campillo, que nos ha contado cómo se sienten ante la competición.

"En mi vida he tenido muchas barreras y las he saltado como he podido y con mucho esfuerzo. Actualmente, tengo estudios, trabajo y coche. Una vida "normal"”, explica Álex Roca.

“El deporte es muy importante porque lo veo como mi estilo de vida cada día superarme un poquito. Considero que nadie puede ponerte limites, sino que los limites se los pone uno mismo. Siendo cada uno dueño de su destino y de sus posibilidades”, añade.

El año pasado hizo la Triatlón de Barcelona en la categoría de Supersprint, sin apenas poder nadar por su parálisis en la parte izquierda, y necesitando una bicicleta adaptada. “¡Logré acabar la prueba por mi propio pie! ¡Fue un gran momento!”, comenta Álex.

En Fin de Semana COPE también hemos hablado con varios miembros de la Asociación “Montes Solidarios”, que guían a personas ciegas y con baja visión a cumplir su sueño de andar por la montaña. Además, manejan una silla especial en la que desplazan a personas con movilidad reducida por cualquier terreno de montaña.