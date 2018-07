Amaia Montero: "Me han partido tantas veces la cara..."

Amaia Montero presenta nuevo disco, y lo ha presentado en 'Fin de Semana' este domingo, con Cristina López Schlichting. Defiende su título, Nacidos para creer, como un lema vital que cobra más importancia con 22 años de carrera musical a sus espaldas. "¿Y qué más nos queda que creer?" se pregunta. De hecho, la portada de este disco es tan simbólica como el nombre del álbum: una Torre Eiffel y la frase. La artista ni siquiera quería incluirse en la carátula, aunque al final no ha sido así. Cosas de la compañía discográfica.

Sinceridad es otro de los 'tags', las etiquetas que acompañan ese trabajo, el cuarto en solitario de la guipuzcoana. Ella hace referencia a un verso de la novena canción del disco, Me equivoqué, para defender a capa y espada esta virtud: "'Cuando por no tener dos caras / me las partieron las dos'. Es un grito de guerra. Tantas veces me la han partido".

ESCUCHA LA ENTREVISTA A AMAIA MONTERO EN 'FIN DE SEMANA'

Parte de las letras de este disco las ha escrito junto al poeta Benjamín Prado, que dice que Amaia "no le ha vendido el alma al diablo". Ella, siempre transparente, se interroga "¿qué nos queda más que la verdad y creer? ¿Qué más da todo si no somos sinceros y honestos?".

Con la misma sinceridad confiesa que "ha habido momentos en que las cifras y los resultados -las ventas de discos- me han importado un poco más". Ahora, con 8 millones de copias asegura tenerm "el privilegio de llevar ya tantos años que para mí el gran logro y lo que más quiero es disfrutar: en la creación, en la grabación. Yo ya me siento ganadora, ya no me importan las cifras". Amaia también admite que a veces ha perdido la ilusión, que le costó asumir su condición de artista, pero se considera una afortunada.

Sobre su época en La Oreja de Van Gogh, el grupo con el que saltó a la fama, la donostiarra cuenta que "éramos unos niños, íbamos a la universidad, hacíamos piras -no iban a clase- en un local asqueroso, una cloaca en la que nos sentíamos felices, nunca pretendimos que nos pasara lo que nos pasó. Nos protegimos, nos quisimos. Es una edad en la que si te pasa algo así eres mucho más vulnerable. Te queda lo imborrable, es la familia", pero subraya que esa edad "pasó".

En cualquier caso, la cantante explica que lleva 22 años "recibiendo y devolviendo". Ahora, con su nuevo disco: Nacidos para creer.