Tel Aviv apunta a sede de Eurovisión 2019 en detrimento de Jerusalén

Tel Aviv tiene grandes posibilidades de ser la anfitriona de Eurovisión 2019, al albergar un pabellón que es el único del país con todas las condiciones requeridas para la producción del concurso, informó un oficial del Ministerio de Finanzas israelí. Se prevé que la final del concurso se celebre el 18 o 25 de mayo de 2019 en el Pabellón 2 del recinto ferial de Tel Aviv, completado en 2015, diseñado para eventos de gran envergadura y que es la única infraestructura con los requisitos organizativos y políticos para acoger el festival, afirmaron fuentes de ese ministerio al periódico israelí Haaretz.



La cadena pública israelí Kan, encargada de la producción del evento, negocia actualmente el presupuesto con la Tesorería, que podría invertir entre 16,6 y 22,1 millones de dólares, indica el diario. Tras este primer paso se abrirá un proceso en el que distintas ciudades que quieren ser anfitrionas del evento presenten sus ofertas, y no está claro si figurará finalmente la candidatura de Jerusalén. Fuentes de la Tesorería indicaron que una de las dificultades para que la ciudad santa acoja Eurovisión es que el calendario incluye un mes entero de ensayos que coincidirían con las festividades judías del shabat (que comienza cada viernes al caer el sol y termina al anochecer del sábado) y en el que la población más ortodoxa exige un descanso absoluto sin actividades institucionales ni de organismos oficiales y en el que no hay transporte público.

Otra posibilidad sobre la mesa es que Eurovisión se celebre en el estadio de fútbol de Haifa, a orillas del Mediterráneo y al norte de Tel Aviv, aunque es menos probable por el calendario de la liga de fútbol local, y otra opción sería la ciudad turística de Eilat, bañada por el Mar Rojo y fronteriza con Egipto y Jordania.

Hace dos semanas, el Gobierno decidió no interferir en la elección de la ciudad anfitriona del festival y no imponer Jerusalén como única sede, tras haber ganado Israel la edición de este año con el tema de Netta Barzlilai "Toy". El Ejecutivo cedió así a las exigencias de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que habría pedido que se proponga una urbe "menos divisiva y controvertida" que Jerusalén, cuya parte oriental está ocupada a los palestinos desde 1967 y en la que la comunidad internacional no reconoce la soberanía israelí.

Ante la planificación del evento, el Sindicato de Periodistas Palestino, la Campaña de boicot y 17 organismos culturales palestinos pidieron en una carta dirigida a los miembros de la UER y a los países participantes en el concurso que no tomasen parte de la próxima edición y boicoteasen el evento.