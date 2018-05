Rusia y Rumanía, fuera de la final de Eurovisión por primera vez en la historia

Eurovisión pone fin a la era de los 'intocables'. Por primera vez en la historia del festival, Rusia y Rumanía no estarán en la gran final. La cantante rusa Julia Samoylova y el grupo rumano The Humans fueron dos de las ocho eliminados en la segunda semifinal del concurso que se celebró este jueves en el Altice Arena. La todopoderosa Rusia, uno de los países tradicionalmente más competitivos del concurso, sufre así su primer gran varapalo tras doce clasificaciones consecutivas. Un correctivo que las casas de apuestas ya vaticinaban desde hace semanas y que finalmente se produjo en una gala donde el nivel de canciones fue considerablemente inferior a la de la primera semifinal. Julia Samoylova cierra así su historia más negra en Eurovisión, puesto que esta derrota se suma al boicot ucraniano que sufrió el año pasado y que le impidió participar al haberse mostrado a favor de la anexión de Crimea. La artista, aquejada de una atrofia muscular espinal, sufrió este jueves para poder interpretar su balada "I Won't Break". Arropada por un potente coro y subida a una montaña que a su vez hacía de vestido, la artista rusa no pudo convencer con la propuesta más vulnerable de todas las que ha presentado Rusia. Y tal como demostró la eliminación de Azerbaiyán en la primera semifinal, Eurovisión ya no perdona ninguna relajación. Lo mismo ocurrió con Rumanía, que dice adiós por primera vez a la final por una actuación bastante vacía de contenido donde un escenario trufado de maniquíes intentaba presentar una alegoría sobre el hombre que no caló entre el público y los jurados profesionales.

El país que, de momento, siguen sin fallar en las semifinales es Ucrania. Mélovin se convirtió en un vampiro que emerge de su ataúd en forma de piano para ofrecer un show donde el fuego fue gran protagonista. No fue el único: el grupo húngaro de heavy metal AWS sorprendió a todos con un espectáculo visual apabullante donde la pirotecnia y la energía escénica de sus integrantes fue sobresaliente. Los países nórdicos también hicieron pleno. El grupo danés Rasmussen, el sueco Benjamin Ingrosso y el noruego Alexander Rybak fueron de los más aplaudidos en el Altice Arena y su clasificación se daba por descontada. El más vitoreado fue Rybak, que ya ganó el concurso en 2009 y que llegaba a la gala segundo en las casas de apuestas. Sin embargo, tras su simpática masterclass sobre cómo componer canciones, sus opciones han comenzado a reducirse entre los apostantes. Otro rostro muy conocido por los eurofans, el neerlandés Waylon, volverá a estar en la final cuatro años después de quedar segundo como parte masculina del dúo The Common Linnets. Esta vez, cambia de registro a favor de un tema que mezcla rock y break dance.

La australiana Jessica Mauboy, el grupo moldavo DoReDoS, la eslovena Lea Sirk y el grupo étnico serbio Sanja Ilić & Balkanika se hicieron con las otras cuatro plazas para la final. Fuera se quedaron los simpáticos robots de San Marino con mensaje inconcreto ("A veces el tamaño no importa", decía el cartel que sujetaba uno de ellos) o la maltesa Christabelle, cuyo homenaje a los enfermos mentales no cuajó.

Tras la semifinal de hoy ya se ha completado el plantel de candidatas para el triunfo en la gran final de este sábado. Las diez elegidas se suman a las favoritas Chipre e Israel, así como Albania, República Checa, Lituania, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlandia, Irlanda, Portugal y los países del Big5.