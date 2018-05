Hello Europe! Sigue en COPE.es la gran final de Eurovisión 2018

21.07 ¡Ahí están Amaia y Alfred! Recordemos que los españoles actuarán en segundo lugar.

21.06 Tras el fado, llega el desfile de banderas de los 26 países que participan esta noche en la gran final.

21.04 Seguimos con más fado. Turno ahora para Mariza, una de las artistas lusas con mayor proyección internacional. Interpreta esta noche el tema "Barco negro"

21.02 La noche empieza con fados. Ana Moura, una de las fadistas más exitosa de su generación y récord de ventas de discos en Portugal, abre el show.

21.00 ¡Arranca el festival! El certamen abre, al igual que en las dos semifinales, con un vídeo promocional de Portugal. El país luso ha aprovechado al máximo la cita eurovisiva para exhibirse ante el mundo. Todas las postales que veremos esta noche se han grabado en multitud de rincones de Portugal.

20.56 Es impresionante el apoyo español que van a tener Amaia y Alfred esta noche. Se calculaba que uno de cada seis espectadores presentes en el Altice Arena iba a ser español, pero la proporción puede ser incluso mayor.

20.54 Recordemos que Amaia y Alfred actúan en el puesto número 2. Es decir, en torno a las 21.20h. El primer país en salir al escenario será Ucrania

20.50 ¡Diez minutos para que arranque la final! ¡Qué nervios!

20.46 ¿Todavía no conoces a Eleni Foureira? Así es la mujer que ha prendido fuego a Eurovisión 2018

20.44 En el press center la mayoría de periodistas ven a Chipre como ganadora. La alternativa sería Francia...

20.41 Numerosas banderas españolas en el interior del Altice Arena. Parece que el festival se estuviera celebrando en Madrid y no en Lisboa.

i’m fuming, ordered the Uber to the Altice arena and he’s taken me to Spain pic.twitter.com/ChcgF4WQIn