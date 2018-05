Eurovisión 2018 afronta la segunda semifinal en busca de rivales para Eleni Foureira

Tras el incendio que provocó Eleni Foureira y su "Fuego" en la primera semifinal de Eurovisión 2018, el festival decide esta noche en su segunda eliminatoria qué otros diez países estarán presentes en la gran final del sábado. Y todo en una edición sin rotunda favorita y muchas opciones sobre la mesa para el ansiado triunfo. El huracán chipriota ha conseguido desbancar a Israel del primer puesto en las casas de apuestas, pero el abanico de pretendientes para el micrófono de cristal no deja de aumentar. Todos los analistas coinciden en que Chipre e Israel tienen seguro mucho qué decir en esta batalla musical, pero Noruega, Francia, Alemania, Hungría e incluso Lituania empiezan a pedir paso como serias alternativas.

Los países que compiten en la segunda semifinal de este jueves tienen en sus manos la llave para reivindicar sus opciones. El noruego Alexander Rybak ya sabe lo que es ganar Eurovisión, puesto que fue el gran triunfador de la edición de 2009 con la deliciosa "Fairytale". Su voz y sobre todo su destreza para tocar el violín, seña de identidad del artista, lo catapultaron a lo más alto en la música europea. Ahora, aspira a igualar a Johnny Logan como el artista que ha ganado dos veces el festival con una masterclass titulada "That's How You Write a Song", donde no faltará su mítico violín pero, gracias a los efectos digitales, también lo veremos tocar otros muchos instrumentos.

Noruega llega a la criba de esta noche como la segunda opción en las casas de apuestas y entre la delegación del país nórdico ya se empieza a hablar de sus opciones para albergar el festival en la próxima edición. Para vencer en esta semifinal, mucho más pobre de calidad que la primera, sólo parecen asomar como serios rivales Suecia y Hungría. A falta de una pantalla LED en el escenario, el sueco Benjamin Ingrosso se ha traído a Lisboa un muro de luces fluorescentes para crear un trabajado videoclip durante su actuación y diferenciarse visualmente del resto de candidaturas. La solvencia del joven artista sobre el escenario y la cuidada escenografía de un país que siempre sabe traer calidad a Eurovisión hacen el resto para que su "Dance you off" brille con luz propia. Hungría, por su parte, apuesta por el rock alternativo de la mano del grupo AWS: un derroche psicodélico de sonido y fuego que coronará una de las actuaciones más impresionantes de esta edición. Los húngaros han vuelto a su idioma en esta edición atraidos por el 'efecto Salvador Sobral' y su 'Amar pelos dois', aunque no serán los únicos: en esta semifinal también estarán presentes lenguas como el esloveno con Lea Sirk, el montenegrino con Vanja Radovanović, el georgiano con Ethno-Jazz Band Iriao y el serbio Sanja Ilić & Balkanika. Un amplio espectro de idiomas que pocas veces antes hemos visto en Eurovisión durante una misma semifinal.

En la gala de esta noche tampoco faltarán puestas en escena que oscilan entre lo llamativo y la ocurrencia: maniquíes rumanos en movimiento, un obvio homenaje danés a 'Juego de Tronos', un vampiro ucraniano atrapado en su piano, los enredos a lo 'Noche de fiesta' de Moldavia, el homenaje a los enfermos mentales de Malta o los robots enamoradizos de San Marino. Y entremedias, dos nombres detscados: Waylon, la voz masculina de 'The Common Linnets' en 2014 que ahora prueba suerte en solitario, y Julia Samoylova, la cantante rusa con una atrofia muscular espinal que el año pasado sufrió el boicot ucraniano y no pudo acudir al certamen. Esta noche, gozará de una segunda oportunidad. Pero los dos tendrán que pelear duro para superar la semifinal ante las llamativas propuestas de sus rivales, al igual que la australiana Jessica Mauboy, la letona Laura Rizzotto o el dúo dance polaco Gromee feat. Lukas Meijer. Si algo demostraron las eliminaciones de Azerbaiyán, Grecia o Armenia en la primera semifinal es que nadie tiene un puesto asegurado en la gran final. Ni la madre Rusia.