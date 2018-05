Un espontáneo se cuela durante la actuación de Reino Unido en Eurovisión

Un espontáneo saltó al escenario de Eurovisión 2018 mientras actuaba la representante de Reino Unido en la final del certamen celebrada este sábado en Lisboa (Portugal). El individuo arrebató el micrófono a SuRie, aunque rápidamente fue reducido por los miembros de seguridad. Tras el incidente, la artista británica siguió interpretando su tema una vez le dieron un nuevo micrófono bajo un aplauso atronador del público. Al final de la actuación, rompió a llorar.

A man just snatched @surieofficial 's microphone but our girl kept on slaying. Surely she'll be given the chance to perform again? #Eurovision #ESC2018 pic.twitter.com/sGNmjse4r6

Pese a que la organización de Eurovisión propuso a SuRie volver a actuar, ella declinó la oportunidad. "SuRie y su equipo están muy orgullosos de su actuación y han decidido que no hay ninguna razón para interpretar su canción de nuevo", anunciaba poco después el perfil oficial de la BBC sobre Eurovisión.

Folks, this is the latest on the SuRie situation. “SuRie was offered the option to perform again by the EBU. SuRie and her team are extremely proud of her performance and have together decided that there is absolutely no reason to perform the song again.”