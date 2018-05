Descalabro español: Amaia y Alfred caen en las casas de apuestas tras sus ensayos

Malos augurios para Amaia y Alfred a cinco días de su gran cita eurovisiva. La pareja española ha retrocedido en estas últimas horas hasta cinco posiciones en las casas de apuestas tras sus primeros ensayos sobre el Altice Arena de Lisboa. Los dos intérpretes llegaron este jueves a la capital portuguesa dentro del top10 de los apostantes, pero las críticas hacia su actuación han rebajado las expectativas y España se encuentra actualmente en el puesto 15.

El primer ensayo del viernes de ambos representantes no contentó a buena parte de la prensa extranjera, que vio su actuación como "excesivamente plana" y carente de emoción. Tanto es así, que fue la menos puntuada en una jornada en la que también hicieron su primera prueba los países del Big5 - Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España - y Portugal en calidad de país anfitrión. El ensayo del domingo, donde la delegación española introdujo notables mejoras tanto en la iluminación como en la realización, dejó mejor sabor de boca. Sin embargo, esta reacción más positiva no ha dejado huella entre los apostantes. Las cuotas de países como Finlandia, Moldavia o Alemania han superado en estas últimas horas a la española. Un triunfo de Amaia y Alfred reportaría al osado apostante hasta sesenta euros por cada uno invertido. Hace menos de 72 horas, la media era de unos 50.

Pese a las críticas, tanto Amaia como Alfred aseguraron este domingo sentirse satisfechos con la evolución de los ensayos. "Me he emocionado mucho tras esta última prueba. Quedan algunos matices por pulir, pero estamos muy contentos con el resultado", declaró Alfred a la prensa poco tiempo después de bajarse del escenario. "Nos hemos sentido más cómodos que en el primer ensayo. Ha sido muy natural", añadió.

En las mismas casas de apuestas, Israel mantiene su condición de favorita para el triunfo gracias a Netta y su canción "Toy". Sin embargo, cada vez ganan más peso otras opciones como las de Estonia ("La forza", de Elina Nechayeva), Noruega ("That's how you write a song", de Alexander Rybak), Chipre ("Fuego", de Eleni Foureira) o Francia ("Mercy", de Madame Monsieur).