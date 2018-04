El cantante checo de Eurovisión, en el hospital tras un accidente durante su ensayo en Lisboa

Este domingo arrancaban en Lisboa los primeros ensayos de Eurovisión 2018. Una primera jornada en la que algunos de los países favoritos, como Israel, Bulgaria o Estonia,presentaron sus armas para hacerse con el micrófono de cristal en la final del sábado 12 de mayo. Sin embargo, el día quedó ensombrecido por la grave lesión que sufrió el representante chueco en su primera toma de contacto con el imponente escenario del famoso festival.

El joven Mikolas Josef, también en la terna de favoritos gracias a su tema pop "Lie to me", sufrió una grave lesión en la espalda a consecuencia de una pirueta que no ejecutó bien durante el ensayo y le hizo caer al suelo. Fruto del golpe, tuvo que ser llevado a un hospital de Lisboa para su observación. El cantante checo se vio obligado, por tanto, a suspender la tradicional rueda de prensa posterior al primer ensayo y el equipo de su delegación subió a las redes sociales una foto del intérprete con un collarín.

Horas después, el propio artista usó sus cuentas oficiales para confirmar que la situación era "aún peor". "Ahora mismo, no puedo ni caminar. Acabo de volver del hospital y ahora tengo que ir a otro. Gracias por todos vuestros mensajes. Yo actuaré en la semifinal pase lo que pase", escribió.

Josef, que se encuentra cuarto en las casas de apuestas tras Israel, Francia y Bulgaria, debe actuar el próximo martes 8 de mayo en la primera semifinal para conseguir un puesto en la gran final del sábado 12 de mayo. República Checa nunca ha ganado el famoso concurso y sólo en 2016 consiguió superar la criba de las semifinales.