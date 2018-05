¿Boicot a Amaia y Alfred? La2 cuadruplica su audiencia gracias a Eurovisión

El intento de boicot a Amaia y Alfred promovido esencialmente a través de las redes sociales a consecuencia del polémico libro "España de mierda" no parece estar teniendo un gran impacto. La2 emitió este martes la primera semifinal del concurso y cuadruplicó su audiencia habitual en la franja de 'prime time' gracias a la emisión del popular certamen. La cita reunió a 746.000 espectadores con el 4,4% de 'share', frente al 1% cosechado a la misma hora siete días antes. Con respecto a la semifinal del año pasado, el concurso europeo mejora en 1,6 puntos y 250.000 espectadores.

Además, el dato de esta primera semifinal es el mejor de los últimos diez años. En 2014 y 2015 la cifra nunca superó los 600.000 espectadores y en 2012 no llegó tampoco a los 700.000. Por tanto, el llamamiento al boicot por el polémico regalo de Alfred a Amaia con motivo del día de Sant Jordi no parece estar surtiendo gran efecto. Estos últimos días, en la plataforma Change.org se pedía "a todos los españoles: No queremos que el cantante INDEPENDENTISTA Alfred represente a España en Eurovisión". Hasta el momento, la solicitud ha alcanzado un total de 96.000 firmas.

La 2 también se quiere aprovechar del tirón de Amaia y Alfred y ofrecerá este miércoles (23.45h.) algunos de los mejores momentos del concierto homenaje que RTVE.es preparó los representantes españoles en Eurovisión, antes de viajar a Lisboa. Un acústico único en el que los dos jóvenes artistas compartieron escenario con algunos de sus grupos y cantantes favoritos como Zahara, Manel Navarro, Judit Neddermann, Mel Semé o Belize.