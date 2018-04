Amaia: "A Eurovisión me voy a llevar el libro 'España de mierda'"

Amaia y Alfred ya tienen en el punto de mira Lisboa. Los dos representantes de España en Eurovisión 2018 han celebrado este viernes su última rueda de prensa antes de poner rumbo a Portugal. El acto ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid y tampoco han faltado a la cita el presentador de Operación Triunfo, Roberto Leal, y los dos comentaristas de este año en el festival, Julia Varela y Tony Aguilar.

Durante su intervención ante los medios, uno de los periodistas les ha preguntado cuáles son los amuletos que se van a llevar a Lisboa. Alfred ha respondido que en su maleta no faltará su pin de David Bowie y un libro. Amaia, mucho más espontánea, no ha dudado en referirse a la polémica de esta semana y ha dicho que ella se llevará el libro "España de mierda" de Albert Pla que le regaló por Sant Jordi su pareja. La respuesta ha generado un aplauso de los periodistas y la sorpresa del propio Alfred.

DIRECTO �� ¿Qué no va a faltar en la maleta que Amaia llevará a Lisboa? El libro que le regaló Alfred https://t.co/62V8GyDMYy pic.twitter.com/hHJ2iCB3OK — eurovision_rtve (@eurovision_tve) 27 de abril de 2018

"España de mierda" es una novela que protagoniza Raúl Gadea, un joven cantante uruguayo, y Tito, su representante y máximo exponente del Madrid de Lavapiés. Ambos se embarcan en una gira de conciertos por varias ciudades españolas. “En su periplo quijotesco, un viaje iniciático y rocanrolero no exento de crítica salvaje, vivirán episodios tan surrealistas como epifánicos, dotados de lírica y realismo cruel”, se puede leer como sinopsis en Amazon.En su paso por la Academia, Alfred manfiestó a Amaia su gran admiración por las canciones de Pla y con las de Txarango.

El regalo por Sant Jordi ha levantado mucha polvareda, no tanto por el contenido del libro sino por el título y el momento del obsequio, a dos semanas de que ambos representen a España en Eurovisión. "Tú tienes que calcular cuando eres quien eres y vas a hacer lo que vas a hacer que es mejor regalar 'Mujercitas' que un libro que se llama 'España de mierda'. Porque demuestras que te falta un hervor. Puedes ser seguidor de Pla, el libro no tiene las connotaciones que muchos quieren echarle... Pero no parece prudente regalar este libro en este momento. Porque son ganas de que la gente se cabree contigo", señaló por ejemplo Carlos Herrera en su programa.

Tras las críticas, ambos subieron al vídeo argumentando las razones de este regalo. "Queremos aclarar esta triste polémica. El libro va sobre las peripecias de un cantautor uruguayo que viene a España a ganarse la vida haciendo conciertos. Y al final no puede tal como está la cultura en España. Nosotros estamos a muerte con España, estamos muy volcados con Eurovisión para quedar en los mejores puestos. No entendemos por qué no se puede regalar un libro a una persona. Además, no es un libro que habla sobre política ni independentismo. Es una sátira del país", señaló Alfred.