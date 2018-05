Amaia y Alfred, tras su puesto 23: "Es una mierda"

El mal resultado no ha apagado las sonrisas de Amaia y Alfred. Tras quedar en vigésimo tercer lugar en la final de Eurovisión 2018, la pareja se ha mostrado insatisfecha por el resultado y también ha criticado el "postureo" que rodea al festival. En declaraciones a los medios de comunicación minutos después de la gala, Amaia ha admitido que el puesto 23 "es una mierda". "Pero no pasa nada, estamos contentos igualmente", ha dicho la pamplonesa. "Nos quedamos con la buena actuación que hemos hecho".

Más reacios se han mostrado a la hora de valorar a Israel, la canción ganadora. Amaia ha explicado que su victoria ha sido muy guay pero que no era de sus canciones favoritas. Alfred, mientras, ha dicho de forma tajante que él sólo se fija en el trabajo realizado en la candidatura española. Ambos, eso sí, han alabado la reacción de la cantante británica SuRie cuando un espontáneo ha interrumpido su actuación. "No ha querido repetirla para no dar gusto a esa persona. Olé ella", ha dicho Alfred. "Y además, ha terminado con más fuerza", ha dicho por su parte Amaia.

No han faltado, sin embargo, críticas al festival. Amaia ha recomendado la experiencia a quien tome el testigo el año que viene pero ha criticado el "postureo" que rodea al festival. "Se presta más atención a cosas ajenas a la música", ha dicho. Además, la pamplonesa ha reiterado que no volverá a representar a España en Eurovisión porque es algo que "solo se debe vivir una vez".

La pareja ha admitido que en estas últimas horas ha recibido mensajes de apoyo de compañeros de profesión como Manel Navarro, Soraya, Antonio Orozco o Alejandro Sanz. "Estamos contentos de que nos alaben personas tan importantes como ellos", ha explicado Alfred. ¿Y tras Eurovisión? Los dos quieren pasar página y a partir del lunes van a meterse ya de lleno en sus respectivos primeros albumes.

TVE, por su parte, se ha mostrado también decepcionada con el puesto pero ha querido dejar claro que la culpa no es de Amaia y Alfred. "Ellos no tienen responsabilidad alguna con respecto al resultado. Han cantado muy bien", ha explicado Ana María Bordás, jefa de la delegación española en Eurovisión. Con este nuevo naufragio, España encadena ya cuatro años en los que no ha sido capaz de superar el puesto 21.