Amaia y Alfred presentan la versión en inglés de "Tu canción" rodeados de amigos

Amaia y Alfred han llenado sus maletas para Lisboa de sueños, ilusión y mucho apoyo. Los dos representantes de España en Eurovisión 2018 no quisieron irse a Portugal sin antes rodearse de sus admirados artistas en un programa especial que RTVE.es ha emitido este jueves. 'Amaia, Alfred y amigos' les permitió interpretar algunos temas en directo compartiendo escenario con talentos de la talla de Love of Lesbian, Zahara, Manel Navarro, Belize, Mel Semé y Judit Neddermann. Un homenaje con mucho pop, jazz, música indie y una gran sorpresa: el estreno de "Your song", la versión en inglés del tema que defenderá en Lisboa. "A ver si no nos equivocamos y nos pasamos al español", bromeó con naturalidad Amaia después de admitir que apenas habían ensayado el tema con la letra en inglés. Esta apuesta internacional está adaptada por Paula Rojo y mantiene el espíritu de la versión en castellano. El videoclip del tema, presentado horas después, hace un repaso a su niñez y a sus vivencias dentro de la Academia.

"Tu canción" llegará a Lisboa con el apoyo del público, puesto que el tema se ha convertido ya en disco de oro. Los dos representantes obtuvieron el premio que lo acredita de manos del equipo de TVE en el colofón de una exquisita y sencilla fiesta donde la música en directo fue la gran protagonista. 'Love of lesbian' abrió el concierto con "Incendios de nieve", para más tarde interpretar otro tema, "Fantastic shine", esta vez solo con Alfred en el escenario.

El catalán también tuvo su hueco gracias a Judit Nedermann, una artista que ya unió a los dos representantes musicalmente antes de entrar en la Academia. Según ellos mismos han contado a modo de anécdota, Alfred se sorprendió de que Amaia conociera a esta artista del panorama underground catalán y fue entonces cuando vio en ella una conexión musical especial. Zahara, fiel seguidora de "Operación Triunfo" y fan confesa de Amaia, fue la siguiente en interpretar en solitario "Olor a mandarinas" y más tarde compartió con Amaia "Con las ganas", el tema que la ganadora del concurso defendió junto con Aitana en la gala 4. La magia de ambas voces fusionadas permitió que esta actuación fuera la más destacada de la noche.

Manel Navarro, último representante español en Kiev, les cedió al fin el testigo en la víspera de la publicación de su nuevo single. Manel ve "muy bien" a la pareja antes de viajar a Lisboa y cree que lograrán "un buen resultado". Una vez terminó el programa y los focos se apagaron, la pareja quiso regalar a los cien selectos invitados que acudieron a ver en directo el concierto una actuación al piano de "City of stars", el tema de 'La La Land" que les unió en OT. El amor prendió en ese instante y esta bella historia tendrá ahora continuación en Portugal.