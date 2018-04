Amaia y Alfred se dan un baño de masas antes de partir hacia Lisboa

Después de numerosos y sonoros fracasos, con Manel Navarro como último ejemplo, los eurofans españoles vuelven a ilusionarse con Eurovisión. Amaia y Alfred, los candidatos de este año tras ganar la preselección organizada dentro de “Operación Triunfo”, recibieron el abrumador apoyo de los seguidores del festival europeo en la pre-party celebrada este sábado en Madrid. Los dos triunfitos fueron vitoreados por las casi tres mil personas que se dieron cita en la sala La Riviera en un concierto en el que también participaron 20 de sus rivales por el ansiado triunfo eurovisivo.

Visiblemente emocionados y embriagados por la calurosa acogida, Amaia y Alfred interpretaron con música en directo “Tu canción”, el tema que defenderán el 12 de mayo en Lisboa. La respuesta fue tan entusiasta que ambos dejaron que el público cantara el final de la canción en una apoteosis que distó mucho de la fría relación de Manel Navarro con los eurofans tras su polémica victoria en la preselección bajo acusaciones de amaño y fraude. “Gracias a los fans por seguirnos a todos los lados”, señaló Alfred, mientras que Amaia remarcó el gran cariño que ambos han recibido en su periplo por Europa para promocionar su candidatura. “Hemos sentido que la gente nos quiere mucho”, dijo la navarra mientras toda La Riviera la coronaba como “Reina de España”. Amaia también deleitó al público con “Al cantar”, la canción de Rozalén que defendió en “OT” de forma individual y Alfred aprovechó la ocasión para presentar un tema propio: “This ship is going down”. Después, con la ayuda de la letona Laura Rizotto, el catalán rindió un pequeño homenaje al recientemente fallecido Avicii versionando su hit “Wake me up”.

El tiempo se agota para esa gran final del 12 de mayo - Amaia desveló que ya tienen el vestuario elegido - y los dos representantes se fundieron en un largo y sentido abrazo sobre el escenario abrumados por todo el apoyo con el que llenarán sus maletas antes de partir hacia Portugal. “Ya habéis enamorado a España y ahora sólo os queda enamorar a toda Europa”, les dijo Soraya, que ejerció de anfitriona del show.

Los dos candidatos españoles también destacaron su buena relación con muchos de sus rivales, con los que ya han compartido vivencias y escenarios estos últimos días en Londres, Tel Aviv o Amsterdam. Y es que cada vez es más intensa la campaña pre-eurovisiva de los artistas que acuden al certamen. A la cita de Madrid organizada por la web especializada eurovision-spain no faltaron casi la mitad de los aspirantes de este año al micrófono de cristal. Bajo el termómetro de los aplausos, la apuesta más fuerte parece ser la del dúo francés Madame Monsieur. A falta de la favorita Netta, que lidera las casas de apuestas por Israel con su canción “Toy”, la pareja francesa despertó la reacción más entusiasta de la noche. Y todo gracias a “Mercy”, el tema que narra la historia de un bebé nigeriano bautizado como Misericordia o Piedad que nació en Marzo de 2017 a bordo del barco humanitario Aquarius, en pleno viaje migratorio para cruzar el mediterráneo. Un tema con mensaje humanitario sobre el drama de los refugiados que cada vez coge más fuerza en este final de carrera.

El checo Mikolas Josef, el albanés Eugent Bushpeppa y la británica SuRie fueron también muy aplaudidos en una velada que arrancó con el homenaje a Lys Assia, la primera ganadora de Eurovisión, que falleció el pasado mes de marzo. “Lo más importante es que seguimos todos aquí juntos”, decía la cantante suiza en el 25 aniversario del festival. Un alegato exportable a nuestros días, puesto que el longevo certamen musical demuestra que sigue más vivo que nunca.