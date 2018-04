27.000 personas piden que Alfred no represente a España en Eurovisión 2018

La polémica por el libro "España de mierda" que Alfred regaló a Amaia por el día de Sant Jordi sigue coleando. Más de 27.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para mostrar su rechazo a que el catalán, finalista de OT 2017, represente a España intepretando el tema "Tu canción" junto a la pamplonesa este 12 de mayo en Lisboa. "No queremos que el cantante independentista Alfred represente a España en Eurovisión", reza el titular de la campaña. "Si todos los partidos políticos se unieran, Alfred no cantaba en Eurovisión", explicaba el tuitero @Cuetano68, creador de la propuesta. El usuario deja clara su intención de elevar "este escándalo al Congreso".

La recogida de firmas ya arrancó hace tres meses, cuando saltó la polémica sobre los sentimientos independentistas de Alfred. Según publicaron varios medios de comunicación, el concursante subió en 2014 a su antiguo perfil de Instagram imágenes de una Diada donde aparecían esteladas. En la firma de la foto, apaarecían hashtags como #independència o #pais. En la rueda de prensa tras la final del concurso, donde quedó en cuarta posición, Alfred quiso cortar de raíz cualquier polémica. "No soy político, soy músico y me dedico a la música. Mis ideas políticas son personales y las tengo para mí, para mis adentros. Incluído lo que yo vote. Me han dicho que se ha comentado sobre una fotografía mía en la Diada de Cataluña. Cada uno en su región celebra sus cosas. Y yo celebro la Diada porque soy catalán. Me hice esa foto porque estábamos en un momento histórico", explicó. "Nunca me he declarado independenista. Es más, no soy independentista. Esa foto es de 2014 y tenía 16 años. He cambiado yo pero creo que ha cambiado mucho más la política catalana. Todo ha cambiado mucho".

La Bona #V Una publicación compartida de Alfred Garcia (@alfredgarciamusic) el 11 Sep, 2014 a las 10:40 PDT

Sus respuestas no dejaron satisfechos a muchos y su obsequio para Amaia el día de Sant Jordi ha avivado de nuevo la polémica. "Si no se siente español, ¿cómo nos va a representar?"; "No me representa un separatista"; o "Solo representará un español que ame a España" son algunos de los comentarios que acompañan a la petición en Change.org, que continúa sumando adeptos.

El pasado viernes, Amaia quisó quitar hierro al asunto y cuando le preguntaron qué amuleto iba a llevarse a Lisboa, la pamplonesa dijo rotunfamente: "El libro 'España de mierda'". Su espontánea respuesta generó un aplauso de los periodistas que acudieron a la rueda de prensa y también cierta perplejidad.