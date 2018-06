El Sevilla se medirá al ganador del Neftci-Újpest en la segunda ronda de la Europa League

El Sevilla, séptimo clasificado de LaLiga Santander, logrando la tercera plaza de acceso a la Europa League, se medirá al ganador de la eliminatoria entre el equipo azerbaiyano del Neftci y el húngaro del Újpest, en la segunda ronda de clasificación de la ruta principal de la competición continental.

La eliminatoria de segunda ronda, cuyo sorteo se ha celebrado este miércoles en la sede de la UEFA en Nyon, se jugará los días 26 de julio y 2 de agosto, próximos. Una eliminatoria en la que el Sevilla, que accede a esta segunda ronda, jugará la ida en el sevillano Ramón Sánchez Pizjuán, mientras que rendirá visita en la vuelta.

Su rival concreto aún permanece en interrogante, pues será el ganador de la eliminatoria de primera ronda de clasificación (12 y 19 de julio), que ha sido sorteada previamente este miércoles, entre el Neftici Bakú, que fue tercero del campeonato de Azerbaiyán, y el Újpest, también tercero en la de Hungría.

Primera ronda clasificación (12 y 19 julio)

Stjarnan (ISL) - Nõmme Kalju (EST)

Ilves Tampere (FIN) - Slavia Sofia (BUL)

Birkirkara (MLT)/KÍ Klaksvík (FRO) - Zalgiris Vilnius (LTU)

Fola Esch (LUX) - Europa (GIB)/Prishtina (KOS)

Glenavon (NIR) - Molde (NOR)

Dunajská Streda (SVK) - Dinamo Tbilisi (GEO)

Stumbras (LTU) - Apollon Limassol (CYP)

Siroki Brijeg (BIH) - Domzale (SVN)

Rangers (SCO) - Shkupi (MKD)

Progrès Niederkorn (LUX) - Gabala (AZE)

Racing Union (LUX) - Viitorul (ROU)

Samtredia (GEO) - Tobol Kostanay (KAZ)

Partizani (ALB) - Maribor (SVN)

Neftçi (AZE) - Újpest (HUN)

Buducnost Podgorica (MNE) - Trencín (SVK)

Derry City (IRL) - Dínamo de Minsk (BLR)

B36 Tórshavn (FRO)/St Joseph's (GIB) - OFK Titograd (MNE)

Zaria Balti (MDA) - Górnik Zabrze (POL)

Spartak Subotica (SRB) - Coleraine (NIR)

Pyunik (ARM) - Vardar (MKD)

Shamrock Rovers (IRL) - AIK (SWE)

Connah's Quay (WAL) - Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Lahti (FIN) - Hafnarfjördur (ISL)

Ventspils (LVA) - Luftëtari (ALB)

Cliftonville (NIR) - Nordsjælland (DEN)

Banants (ARM) - Sarajevo (BIH)

Engordany (AND)/Folgore (SMR) - Kairat Almaty (KAZ)

Petrocub (MDA) - Osijek (CRO)

Anorthosis Famagusta (CYP) - Laçi (ALB)

Ferencváros (HUN) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Balzan (MLT) - Kesla (AZE)

Budapest Honvéd (HUN) - Rabotnicki (MKD)

Rudar Pljevlja (MNE) - Partizán (SRB)

CSKA de Sofía (BUL) - Riga (LVA)

Milsami Orhei (MDA) - Slovan Bratislava (SVK)

Radnicki Nis (SRB) - UE Sant Julià (AND)/Gzira United (MLT)

Lech Poznan (POL) - Gandzasar-Kapan (ARM)

Chikhura Sachkhere (GEO) - Beitar Jerusalem (ISR)

Vaduz (LIE) - Levski Sofía (BUL)

Zeljeznicar (BIH) - Narva Trans (EST)

Cefn Druids (WAL) / Trakai (LTU) - Irtysh (KAZ)

Hibernian (SCO) - NSÍ Runavík (FRO)

Rudar Velenje (SVN) - Tre Fiori (SMR)/Bala Town (WAL)

Levadia Tallinn (EST) - Dundalk (IRL)

ÍBV (ISL) - Sarpsborg (NOR)

Copenhague (DEN) - KuPS Kuopio (FIN)

Liepaja (LVA) - Häcken (SWE)

Ruta principal segunda ronda clasificación (26 julio y 2 de agosto)

Glenavon (NIR)/Molde (NOR) - Anorthosis Famagusta (CYP)/Laçi (ALB)

Banants (ARM)/Sarajevo (BIH) - Atalanta (ITA)

Birkirkara (MLT)/KÍ Klaksvík (FRO)/Zalgiris Vilnius (LTU) - Vaduz (LIE)/Levski Sofia (BUL)

Engordany (AND)/Folgore (SMR)/Kairat Almaty (KAZ) - AZ Alkmaar (NED)

Aberdeen (SCO) - Burnley (ENG)

Rudar Pljevlja (MNE)/Partizan (SRB) - Cefn Druids (WAL)/Trakai (LTU)/Irtysh (KAZ)

Balzan (MLT)/Kesla (AZE) - Milsami Orhei (MDA)/Slovan Bratislava (SVK)

Cliftonville (NIR)/Nordsjælland (DEN) - Shamrock Rovers (IRL)/AIK (SWE)

Rudar Velenje (SVN)/Tre Fiori (SMR)/Bala Town (WAL) - FCSB (ROU)

Hapoel Haifa (ISR) - Lahti (FIN)/Hafnarfjördur (ISL)

Levadia Tallinn (EST)/Dundalk (IRL) - AEK Larnaca (CYP)

Zaria Balti (MDA)/Górnik Zabrze (POL) - Buducnost Podgorica (MNE)/Trencín (SVK)

Ferencváros (HUN)/Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Radnicki Nis (SRB)/UE Sant Julià (AND)/Gzira United (MLT)

CSKA Sofia (BUL)/Riga (LVA) - Admira Wacker Mödling (AUT)

Spartak Subotica (SRB)/Coleraine (NIR) - Sparta de Praga (CZE)

RB Leipzig (GER) - Liepaja (LVA)/Häcken (SWE)

Stjarnan (ISL)/Nõmme Kalju (EST) - Copenhague (DEN)/KuPS Kuopio (FIN)

Ufa (RUS) - Siroki Brijeg (BIH)/Domzale (SVN)

Samtredia (GEO)/Tobol Kostanay (KAZ) - Pyunik (ARM)/Vardar (MKD)

Jagiellonia Bialystok (POL) - Rio Ave (POR)

LASK Linz (AUT) - Lillestrøm (NOR)

Budapest Honvéd (HUN)/Rabotnicki (MKD) - Progrès Niederkorn (LUX)/Gabala (AZE)

Petrocub (MDA)/Osijek (CRO) - Rangers (SCO)/Shkupi (MKD)

B36 Tórshavn (FRO)/St Joseph's (GIB)/OFK Titograd (MNE) - Besiktas (TUR)

Dunajská Streda (SVK)/Dinamo Tbilisi (GEO) - Derry City (IRL)/Dinamo Minsk (BLR)

Ventspils (LVA)/Luftëtari (ALB) - Burdeos (FRA)

Zeljeznicar (BIH)/Narva Trans (EST) - Stumbras (LTU)/Apollon Limassol (CYP)

Racing Union (LUX)/Viitorul (ROU) - Vitesse (NED)

St Gallen (SUI) - ÍBV (ISL)/Sarpsborg (NOR)

Dinamo Brest (BLR) - Atromitos (GRE)

Sevilla (ESP) - Neftçi (AZE)/Újpest (HUN)

Connah's Quay (WAL)/Shakhtyor Soligorsk (BLR) - Lech Poznan (POL)/Gandzasar-Kapan (ARM)

Hibernian (SCO)/NSÍ Runavík (FRO) - Asteras Tripolis (GRE)

Chikhura Sachkhere (GEO)/Beitar Jerusalem (ISR) - Partizani (ALB)/Maribor (SVN)

Genk (BEL) - Fola Esch (LUX)/Europa (GIB)/Prishtina (KOS)

Djurgården (SWE) - Mariupol (UKR)

Hajduk Split (CRO) - Ilves Tampere (FIN)/Slavia Sofia (BUL)