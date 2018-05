Griezmann: "Estoy encantado con Simeone, le debo mucho"

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, expresó este martes que está "encantado" con el técnico argentino Diego Simeone, al que le debe "mucho", y remarcó la importancia de la final de la Europa League para demostrar que su equipo "siempre" pelea "con los mejores".

"Lo que está haciendo el 'Cholo' (Simeone) para este club es histórico. Me recuerda un poco a Ferguson y lo que hizo en el Manchester United. Ojalá tenga esa carrera porque se lo merece y lleva al equipo donde él quiere, a lo máximo, entre los 'tops' del mundo. Gracias a él estamos allí", dijo en una entrevista a la UEFA.

"El 'Cholo' me hizo crecer a nivel personal y profesional. Estoy encantado con él, le debo mucho, lo sé, le tengo mucho cariño. Sé que siempre me va a pedir lo mejor, el máximo y yo siempre voy a estar ahí para ayudarle y para hacerle ganar partidos", continuó el futbolista sobre su crecimiento al lado del entrenador argentino.

"Aprendes mucho con él. Creo que a nivel táctico y a nivel defensivo es el mejor del mundo. Lo puedes ver cada año. Es una alegría poder trabajar con él. Busca los defectos de cada uno, intenta mejorarlos y te hace un jugador más completo", apuntó el delantero francés, con el foco ya en la final.

Ganar esta competición este miércoles en el estadio Parc OL de Lyon, según él, significaría para él "el primer título importante". "Gané la Supercopa de España (en 2014) y ahora tengo la oportunidad de ganar la Europa League para así empezar. Tengo muchas ganas para hacer todo lo posible para ayudar a los compañeros", recalcó.

"Para el club es un trofeo muy importante y es una forma de demostrar que siempre estamos ahí para pelear con los mejores", añadió Griezmann, ante un duelo que además viene rodeado de otras circunstancias especiales para él, como que se juegue a unos 70 kilómetros de su ciudad natal, Maçon.

"Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Es algo muy bonito, en Lyon, a 45 minutos de mi ciudad. Habrá mucha gente de mi familia y ojalá pueda ser una final feliz", explicó el atacante, que tendrá enfrente a varios compañeros de la selección francesa: "Para mí será algo normal. He jugado contra Lacazette, que es uno de mis mejores amigos. Al final, en la acción se olvida quién está enfrente".

"Payet, Thauvin y Rami están haciendo una temporada excelente, les queda un partido para entrar en la historia del fútbol francés, del Marsella y tendrán muchas ganas", prosiguió Griezmann, que también tiene "buenos recuerdos" del estadio Parc OL: "Marqué dos goles, íbamos perdiendo al descanso y pudimos darle la vuelta. En Lyon también metí un gol de chilena en la Champions. La verdad es que es una ciudad que me va bien y espero que pueda seguir así".

Ahí formará este miércoles la delantera junto a Diego Costa: "Me ayuda mucho. Me da mucho espacio entre la defensa y los medios. Sé que me la va a pedir en profundidad. Es mi '9'. Entonces, intento meterle balones en buenas condiciones. No llevamos mucho juntos, pero nos encontramos bien. A veces se nota que nos quedan cosas por mejorar porque llevamos poco juntos, pero estoy muy agradecido al club por haberle traído y al 'Cholo' también", concluyó.