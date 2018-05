Zoido insiste tras Pacto Antiterrorista: no se premiará a ETA por su fracaso

TERRORISMO ETA (Seguirá Ampliación)

Madrid, 10 may (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ratificado hoy, tras la reunión del Pacto Antiterrorista, que no se va a premiar a ETA por "reconocer su fracaso y derrota", y ha insistido en que no habrá "impunidad posible, ni en el presente ni el futuro" ni contrapartidas de ningún tipo.,Zoido ha hecho estas manifestaciones en rueda de prensa tras presidir la reunión del Pacto para abordar la disolución de la banda terrorista, un encuentro al que han asistido todos los p