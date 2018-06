La víctima de La Manada rompe su silencio: "Denunciad, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado?"

En un texto escrito en ordenador "que nos ha hecho llorar", comenzaba a leer Ana Rosa Quintana la carta que la víctima de La Manada le ha hecho llegar a través del periodista Carlos Garayoa. Una carta que comenzaba con:

"Hola a todas y a todos, supongo que pensáis que esta carta es para contar mi versión. No, esta carta es de agradecimiento, es de agradecimiento a mis padres. Mamá, papá, gracias por sacar fuerzas de donde no las teníais y habérmelas dado a mí, gracias por no abandonarme ni abandonaros, gracias a mis tías, tíos, abuelos y primos por hacerme ver que en esto se basa una familia en estar siempre pase lo que pase. Gracias a mis amigas por apoyarme y estar conmigo, por enfadaros, por reír por hacerme ver que lo mejor y lo peor de la vida hay que compartirlo, vosotros me levantáis cada día".

Este es el comienzo de la misiva que continúa con un agradecimiento a todas las mujeres que han salido masivamente a la calle para gritar por ella, a los medios de comunicación, a personajes de la cultura que en todo momento han creído su denuncia, "quisiera agradecer a toda la gente que sin conocerme tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar, gracias por creerme hermanas, gracias a todo el mundo que haya hablado de mí un segundo para repudiar lo ocurrido".

"Gracias por hacerme sentir parte de la sociedad donde parece que si te violan tienes que llevar el cartel de violada en la frente" denuncia en otro momento para asegurar que "para mí lo más importante es denunciar. Denunciad nadie tiene que pasar por esto. Nadie te tiene que reprochar que por beber, llevar una minifalda te puedan violar. Tened cuidado con lo que decís, no sabéis cuantas veces he oído hablar de la chica de sanfermines. No soy la chica de sanfermines, soy la hija, nieta, sobrima, amiga de... y a lo mejor ese "de"...sois uno de vosotros mañana".

Rechaza las bromas que han podido hacer con el asunto, "al igual que no bromeamos con enfermedades no podemos bromear con una violación es indecente. Por mucho que penséis que no os van a creer, quiero que denunciéis. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado? Con que mi caso haya removido la conciencia de una persona o haya dado fuerzas a otras para denunciar, me doy por satisfecha".

Termina dando ánimos a mujeres o jóvenes que puedan estar en su misma situación, "para los que estén pasando por algo parecido, se puede salir. Contadlo a la Policía, a un amigo, en un tuit como queráis, pero contadlo porque si no les estaréis dejando ganar a ellos".